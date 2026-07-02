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Se conoció el mensaje que Mauro Icardi le mandó a Ekaterina Ojeda en plena crisis con la China Suárez

La supuesta tercera en discordia rompió el silencio en la televisión y expuso las llamativas intenciones del futbolista a espaldas de su pareja.

Salió a la luz el mensaje que recibió la modelo por parte del futbolista.

Salió a la luz el mensaje que recibió la modelo por parte del futbolista.

Redes sociales

La novela que mantiene en vilo al espectáculo sumó un capítulo de alto impacto tras las explosivas versiones de ruptura entre Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez. La modelo e influencer Ekaterina Ojeda, indicada como la presunta tercera en discordia en la pareja, rompió el silencio en el programa Sálvese Quien Pueda y ratificó que el deportista intentó entablar un vínculo directo con ella en los últimos días.

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El nombre de la joven ya se había instalado con fuerza en la agenda mediática luego de que Yanina Latorre destapara la olla sobre el quiebre de la pareja. Según la información brindada en la pantalla de América TV, la ex Casi Ángeles habría descubierto una serie de charlas privadas y comprometedoras vinculadas a la modelo, lo que terminó por detonar una profunda crisis habitacional y sentimental.

Rompiendo el hermetismo, la propia Ekaterina brindó una entrevista frente a los micrófonos del ciclo televisivo y descolocó a todos los presentes al dar por ciertas las sospechas sobre las intenciones del delantero. Sin vueltas ni filtros, la invitada confirmó la actitud del atacante y aportó detalles de la metodología que usó para resguardar su privacidad: “Él me escribió. Me escribió ayer, pero escribió como eso que se pone en 24 horas”.

Para cerrar su testimonio y dejar expuesto el accionar del futbolista en las redes sociales, la joven reveló las palabras exactas que contenía la notificación efímera enviada a su cuenta personal. “Me dijo: ‘Eka, ¿te puedo llamar?’”, confesó públicamente, para luego rematar la nota con una postura tajante y desafiante que dejó en claro que no tiene intenciones de facilitarle las cosas al deportista. “Que se esfuerce”, disparó de manera contundente.

Por qué la China Suárez abandonó la casa de Mauro Icardi

El mundo de la farándula se encuentra convulsionado por los fuertes rumores de distanciamiento entre Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi, un conflicto que habría estallado tras la aparición de Ekaterina Ojeda, una joven a la que el futbolista habría intentado seducir en el exclusivo boliche Tequila Club. En medio del hermetismo de los protagonistas, las versiones cruzadas sobre una mudanza imprevista encendieron el debate en los programas de espectáculos.

La encargada de lanzar la primera bomba informativa fue Yanina Latorre en la pantalla de América TV, quien detalló la drástica decisión que tomó la actriz tras una supuesta crisis conyugal. “Se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado en U$S 1.100.000. Tuvieron una muy muy fuerte discusión, que se llama Eka. Le encontró unos mensajes la China a Mauro, hablando con una tercera persona sobre Eka. Él le pedía que la conecte”, sentenció la conductora de SQP al describir la supuesta partida de la ex Casi Ángeles con un bolso, sus hijos y su mascota.

Sin embargo, la versión de la ruptura fue desmentida rápidamente desde el entorno más cercano a la cantante. El periodista Gustavo Méndez salió a cruzar los trascendidos y reveló en el ciclo La Posta del Espectáculo la supuesta verdadera razón por la cual la artista abandonó momentáneamente el hogar que comparte con el deportista, intentando bajarle el tono a la polémica inmobiliaria. “Está en su casa porque tenía que hacer cosas”, argumentó de forma tajante.

Para finalizar, el comunicador aportó precisiones sobre el verdadero estado del vínculo y minimizó el rol de la supuesta tercera en discordia en los hechos acontecidos en Costanera Norte. “No están separados. Sí discutieron, como tantas otras veces. También desmienten que Mauro haya pedido el teléfono de esta caída del catre, cartonera, llamada Eka”, concluyó el panelista, mientras el público aguarda que los propios involucrados rompan el silencio en sus redes sociales.

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