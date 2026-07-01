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La China Suárez se cansó de la humillación y abandonó a Mauro Icardi: el motivo de la pelea

La actriz, luego de haberlo encontrado en una situación comprometedora, habría puesto un punto final a su historia de amor con el ex de Wanda Nara.

  ¿Se terminó?

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La China Suárez se cansó de las humillaciones de Mauro Icardi y decidió abandonar la vivienda de Nordelta. Esta ruptura se da luego de la polémica noche que el futbolista intentó besar a la joven Ekaterina.

Ekaterina rompió el silencio.
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Según informó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda la pareja que llevaba más de un año y medio de amor dio por finalizada la pareja. Según detalló, quien tomó la decisión fue la mismísima Eugenia, quien abandonó la casa de los sueños y no tendría intención de regresar.

La conductora comenzó el relato, advirtiendo que durante la tarde se lo vio a Mauro paseando por el Centro Comercial de Nordelta con sus dos hijas, pero sin la compañía de su flamante novia, “hoy subimos a las redes un video de Mauro caminando solo con sus hijas por Nordelta. Todos sabemos que Mauro y la China no se separan nunca y van a todos lados juntos. Van al acto escolar de las nenas, en bloque. No se dejan un minuto”, señaló.

En ese sentido, Latorre contó, “hace cuatro días, la China Suárez abandonó la casa de los sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado”.

Acto seguido, comenzó a detallar la nueva rutina de la actriz, lejos del ex de Wanda Nara: “Está sola ahí, pasea por el barrio, saca al perro, almuerza en el house con sus hijos y el perro todos los días. Es muy simpática con los vecinos, sale a caminar y hace cuatro días que se fue”, enumeró.

La noche de Tequila, el origen de la separación

Según explicó, la pareja estuvo atravesando una crisis que comenzó en la escandalosa noche de Tequila y fue empeorando, “tuvieron una muy, muy fuerte discusión. Venía todo mal desde lo de Tequila. La China le encontró unos mensajes hablando con una tercera persona de Eka”, reveló bajo la atónita mirada de sus panelistas.

Lo que trascendió es que el futbolista intentó conseguir el contacto de la joven con otra persona, “esa persona se comunica con Eka y le da el teléfono”, detalló. Y cerró: “A partir de ahí la China agarra sus petates y se fue”.

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