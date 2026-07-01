La China Suárez se cansó de la humillación y abandonó a Mauro Icardi: el motivo de la pelea La actriz, luego de haberlo encontrado en una situación comprometedora, habría puesto un punto final a su historia de amor con el ex de Wanda Nara. Agregar C5N en









¿Se terminó? Redes sociales

La China Suárez se cansó de las humillaciones de Mauro Icardi y decidió abandonar la vivienda de Nordelta. Esta ruptura se da luego de la polémica noche que el futbolista intentó besar a la joven Ekaterina.

Según informó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda la pareja que llevaba más de un año y medio de amor dio por finalizada la pareja. Según detalló, quien tomó la decisión fue la mismísima Eugenia, quien abandonó la casa de los sueños y no tendría intención de regresar.

La conductora comenzó el relato, advirtiendo que durante la tarde se lo vio a Mauro paseando por el Centro Comercial de Nordelta con sus dos hijas, pero sin la compañía de su flamante novia, “hoy subimos a las redes un video de Mauro caminando solo con sus hijas por Nordelta. Todos sabemos que Mauro y la China no se separan nunca y van a todos lados juntos. Van al acto escolar de las nenas, en bloque. No se dejan un minuto”, señaló.

LA CHINA HABRÍA DEJADO A MAURO ICARDI



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/gpKyi6eHqr — América TV (@AmericaTV) July 1, 2026 En ese sentido, Latorre contó, “hace cuatro días, la China Suárez abandonó la casa de los sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado”.

Acto seguido, comenzó a detallar la nueva rutina de la actriz, lejos del ex de Wanda Nara: “Está sola ahí, pasea por el barrio, saca al perro, almuerza en el house con sus hijos y el perro todos los días. Es muy simpática con los vecinos, sale a caminar y hace cuatro días que se fue”, enumeró.