La joven, que quedó en medio de la escena mediática por ser señalada como la tercera en discordia, rompió el silencio en SQP. Se refirió a la separación del futbolista con La China Suárez y fue contundente.

Ekaterina Ojeda, la joven que desató la crisis de la China Suárez y Mauro Icardi, reveló que ella fue el motivo de la separación . Además contó que el futbolista está tratando de comunicarse con ella.

La China Suárez se cansó de la humillación y abandonó a Mauro Icardi: el motivo de la pelea

Luego de comunicar el terrible momento que está pasando la actriz tras dejar la casa de los sueños, Yanina Latorre llamó por teléfono a Ekaterina, quien sin problemas salió al aire y reveló toda la interna de la separación.

La conductora fue al hueso, “La China Suárez se fue de la “Casa de los Sueños” por tu culpa porque le encontró a Icardi mensajes con una persona hablando de vos, diciéndole que te den su teléfono. ¿A vos te dieron el teléfono de Mauro Icardi?”, le preguntó.

“Sí, me lo dieron. Lo tengo. Me lo dieron y me avisaron que me iba a escribir”, y continuó, “tengo entendido que le dieron mi teléfono a él”, respondió la joven, respaldando la información de la conductora.

La china suarez y mauro icardi estan en crisis después de que ella le encontrara mensajes a el diciendo que le pasen su número a ekaterina pic.twitter.com/MjvBqxQJLM

Y sin tapujos, siguió revelando información, “esto fue… habrá sido ayer”, agregó Ekaterina, que aseguró que “todavía no me habló”, refiriéndose al esperado mensaje del jugador. Sin embargo, ella se mostró menos entusiasmada, “yo lo agende por las dudas, pero no le voy a hablar, pero él quizá me hable. Si pidió mi número, por algo es” , dijo con tono picarón.

Redes sociales

Ante una consulta del panel referida al jugador, la joven aseguró, “yo no lo veía, no hablaría y no respondería. Ni loca”, aseguró, y reveló los motivos. “Tiene demasiados quilombos, no me gusta, es muy grande, tiene familia, demasiado drama para mí”, concluyó.

Qué dijo Yanina Latorre sobre la separación de Mauro Icardi y La China Suárez

La conductora comenzó el relato, advirtiendo que durante la tarde se lo vio a Mauro paseando por el Centro Comercial de Nordelta con sus dos hijas, pero sin la compañía de su flamante novia, “hoy subimos a las redes un video de Mauro caminando solo con sus hijas por Nordelta. Todos sabemos que Mauro y la China no se separan nunca y van a todos lados juntos. Van al acto escolar de las nenas, en bloque. No se dejan un minuto”, señaló.

La noche en Tequila, el principio del fin.

Y continuó, “hace cuatro días, la China Suárez abandonó la casa de los sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado”.

Acto seguido, comenzó a detallar la nueva rutina de la actriz, lejos del ex de Wanda Nara: “Está sola ahí, pasea por el barrio, saca al perro, almuerza en el house con sus hijos y el perro todos los días. Es muy simpática con los vecinos, sale a caminar y hace cuatro días que se fue”, enumeró.

Según explicó, todo empeoró tras la escandalosa noche en Tequila, “tuvieron una muy, muy fuerte discusión. Venía todo mal desde lo de Tequila. La China le encontró unos mensajes hablando con una tercera persona de Eka”, reveló bajo la atónita mirada de sus panelistas.