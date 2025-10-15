IR A
Maxi López abandonó MasterChef Celebrity: quién lo reemplazará

El exfutbolista se fue de Argentina luego de apenas dos programas y sorprendió a la audiencia de Telefe.

Maxi López abandonó MasterChef Celebrity ﻿tras dos días de competencia.

Instagram

El exfutbolista Maxi López abandonó MasterChef Celebrity tras apenas dos días de competencia y tomó por sorpresa a la audiencia de Telefe, ya que su presencia era una de las más importantes con motivo del morbo generado alrededor de su reencuentro con la conductora Wanda Nara.

La indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity.
En un primer lugar, la noticia sobre el éxodo de López es oficial y fue confirmada por su propia esposa sueca Daniela Christiansson, quien utilizó su cuenta de Instagram para anunciarlo. "Sí, Maxi está volviendo, y eso nos pone muy contentas. Nuestra hija está muy bien, va a ser la más feliz del mundo cuando lo vea. Tenemos muchas ganas de verlo en MasterChef y acompañarlo desde acá con todo nuestro amor", comenzó por expresar.

Con estas palabras, adelantó que es algo temporal y que el exfutbolista volverá a Argentina para seguir con su participación en el certamen culinario. Y así lo dejó en claro en una historia posterior, donde mostró que el ex-River Plate llegó y compartió un abrazo con su hija, ante lo que escribió: "Por fin, una semana así juntos".

Daniela Christiansson historias Maxi López
Maxi López se reencontró con su esposa y su hija.

Con respecto al reemplazo de Maxi López, en redes sociales no tardó en llegar una confirmación y fue la periodista Paula Varela quien se encargó de revelar en su cuenta de X que el conductor Marley estará en MasterChef Celebrity. Pero, contrario a todo pronóstico, la panelista Ximena Capristo aseguró en el programa SQP que Zaira Nara se quedará el lugar del exfutbolista, lo que mantendría todo en la familia.

Marley Zaira Nara
El reemplazo de Maxi López está entre Marley y Zaira Nara.

Qué es Tatiana: la indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity

En el segundo día de emisión de MasterChef Celebrity, Wanda Nara ya dio que hablar en redes sociales porque lanzó una indirecta a la China Suárez. Fue Sofía Gonet, más conocida como La Reini, quien pidió conocer a un hombre con dinero y allí se dio la conversación: " No seas Tatiana".

Wanda Nara China Suárez
La indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity.

