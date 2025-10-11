IR A
IR A

Emotivo video: Daniela Celis mostró la recuperación del ex Gran Hermano Thiago Medina

La influencer compartió el día a día del participante de Gran Hermano 2022 junto a sus hijas tras 27 días de internación.

El joven volvió a su hogar y pudo abrazar a sus pequeñas.

El joven volvió a su hogar y pudo abrazar a sus pequeñas.

Redes Sociales

La influencer Daniela Celis mostró un video en redes sociales donde se ve al exGran Hermano Thiago Medina, que se recupera de un grave accidente en moto por el que estuvo internado casi un mes.

Fulop planea vivir cerca de la pareja cuando se conviertan en padres.
Te puede interesar:

La decisión de Catherine Fulop por el embarazo de su hija Oriana Sabatini: "Me voy..."

El mediático se recupera día a día después de estar internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, y aprovecha para pasar todo el tiempo que puede con sus hijas gemelas, Aimé y Laia.

“Gracias por no dejarnos”, aseguró ella en las imágenes que compartió con sus casi 3 millones de seguidores en Instagram.

Embed - VIDEO VIRAL: DANIELA CELIS MOSTRÓ a THIAGO MEDINA con sus HIJAS en REDES SOCIALES

Después de semanas de preocupación y de un largo proceso de recuperación, Thiago volvió a su casa y se reencontró con Daniela y sus pequeñas hijas. El siniestro ocurrió el pasado 12 de septiembre, sobre la Ruta 7 a la altura del cruce con la calle La Providencia, en Francisco Álvarez.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tras pasar un mes internado, Thiago volvió a su casa y continúa su recuperación. 

Nacho reveló cómo se encuentra Thiago tras recibir el alta: "No recordaba nada"

Romina y Thiago fueron compañeros en Gran Hermano 2022.

Romina Uhrig contó cómo fue el encuentro Thiago Medina con sus hijas tras la internación

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Thiago Medina recibió el alta y dejó el hospital.

Video: Thiago Medina dejó el hospital un mes después del accidente con su moto

La palabra de Thiago Medina tras recibir el alta médica después de 28 días.

La palabra de Thiago Medina tras recibir el alta médica después de 28 días

Thiago Medina estuvo internado 28 días y fue sometido a 3 operaciones

La mejor noticia: Daniela Celis confirmó que le dieron el alta a Thiago Medina

últimas noticias

Maher Carrizo festeja su gol ante México: no estará en semifinales, por acumular amarillas.

La Selección Sub 20 se clasificó a semifinales del Mundial de Chile: cuándo y contra quién jugará

Hace 26 minutos
play
Lionel messi marcó dos tantos y una asistencia para la victoria 4 a 0 del Inter Miami.

Lionel Messi inoxidable: el video del golazo impresionante y su asistencia detrás de mitad de cancha

Hace 28 minutos
El goleador Alejo Véliz mira el cielo y le dedida su tanto a Miguelo.

"Son momentos": el conmovedor homenaje de Rosario Central a Russo, tras el gol de Alejo Véliz

Hace 30 minutos
play

Tomás Rebord sobre el show de Javier Milei en el Movistar Arena: "Recuperó a su bancada psicótica"

Hace 1 hora
Resultados del Loto Plus del sábado 20 de septiembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3821 del sábado 11 de octubre de 2025

Hace 1 hora