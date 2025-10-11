Emotivo video: Daniela Celis mostró la recuperación del ex Gran Hermano Thiago Medina La influencer compartió el día a día del participante de Gran Hermano 2022 junto a sus hijas tras 27 días de internación.







El joven volvió a su hogar y pudo abrazar a sus pequeñas. Redes Sociales

La influencer Daniela Celis mostró un video en redes sociales donde se ve al exGran Hermano Thiago Medina, que se recupera de un grave accidente en moto por el que estuvo internado casi un mes.

El mediático se recupera día a día después de estar internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, y aprovecha para pasar todo el tiempo que puede con sus hijas gemelas, Aimé y Laia.

“Gracias por no dejarnos”, aseguró ella en las imágenes que compartió con sus casi 3 millones de seguidores en Instagram.

Embed - VIDEO VIRAL: DANIELA CELIS MOSTRÓ a THIAGO MEDINA con sus HIJAS en REDES SOCIALES

Después de semanas de preocupación y de un largo proceso de recuperación, Thiago volvió a su casa y se reencontró con Daniela y sus pequeñas hijas. El siniestro ocurrió el pasado 12 de septiembre, sobre la Ruta 7 a la altura del cruce con la calle La Providencia, en Francisco Álvarez.