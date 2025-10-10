La exparticipante de Gran Hermano reveló detalles de la llegada del influencer a la casa donde se encontraban las mellizas que tuvo con Daniela Celis. “Estaban shockeadas”, indicó.

Luego del accidente que sufrió Thiago Medina con su moto en Merlo, por lo que tuvo que permanecer 28 días internado en el hospital, Romina Uhrig contó los detalles de cómo fue el regreso a su domicilio donde se encontró con sus hijas . “Ellas estaban shockeadas”, contó.

“Es un milagro, estamos todos muy felices”, indicó Romina en A la tarde, quien estuvo present en cada momento de la internación de su compañero y amigo. También estuvieron presentes Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares. Lucila Tora Villar también los acompañó.

En medio de mucha emoción reveló: “ Las nenas estaban shockeadas al verlo, pero después, enseguida, se le subieron encima. É l, feliz. Fue muy emocionante verlo en su casa y con su familia. Fue muy fuerte".

"Con Marcos lo fuimos a buscar a Thiago al hospital y lo llevamos a la casa. Hicimos un videito, lo van a ver, es hermoso ese momento. Lloramos todos ahí. Esto fue un milagro realmente. Hoy le decía que yo sabía que era fuerte, pero no me imaginaba que tanto. Fue de un día para el otro, los médicos no le daban posibilidades".

En un comunicado a través de sus redes sociales, la madre de sus dos hijas, Laia y Aimé, explicó que “con un pleno acceso al derecho a la salud, el paciente completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería”.

La palabra de Thiago Medina tras recibir el alta médica después de 28 días

Luego de 28 días de internación, Thiago Medina recibió el alta médica a cuadro días de salir de terapia intensiva y habló con los medios de comunicación sobre sus planes a futuro: "Ya me estoy yendo a casa. Lo primero que pensé cuando me desperté fue tomar agua. Y ahora que me dieron el alta lo que más quiero es ver a mis hijas".

"Te cambia todo, te cambia la manera de pensar, disfrutar la vida", contó con una sonrisa en el rostro acompañado de su hermana Camilota. Continuará su recuperación en la casa familiar que comparte con Daniela Celis, la madre de sus dos hijas.

Y agregó: "Pensé mucho en mis hijas, en querer estar con ellas, en llegar a casa, y que llegue este día. Veremos el día a día, me tengo que reponer, tengo que hacer reposo por el choque, así estamos mejor. Ahora me voy a ver a mis bebés, que es lo que más quiero".