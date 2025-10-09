La mejor noticia: Daniela Celis confirmó que le dieron el alta a Thiago Medina La expareja y madre de sus dos hijas, emitió un comunicado en sus redes sociales contando que “llegó el día tan esperado”. El influencer se irá del Hospital Mariano y Luciano De la Vega este jueves a las 12.30. Por







Thiago Medina estuvo internado 28 días y fue sometido a 3 operaciones

“Llegó el día tan esperado”, así confirmó Daniela Celis que finalmente Thiago Medina será dado de alta este jueves, después de 28 años de internación en el hospital producto del fuerte choque que sufrió en su moto en la Ruta 7 en Moreno.

Así y tras 28 días en el Hospital Mariano y Luciano De la Vega, el influencer dejará el centro de salud. “El alta se concentrará a las 12:30 por la puerta principal del hospital ubicada en avenida Libertadores 710, Moreno”, indicó.

En un comunicado a través de sus redes sociales, la madre de sus dos hijas, Laia y Aimé, explicó que “con un pleno acceso al derecho a la salud, el paciente completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería”.

Daniela Celis alta Thiago Medina

Thiago Medina será dado de alta tras 28 días de internación Thiago Medina sufrió un brutal accidente en su moto el viernes 12 de septiembre y fue internado de urgencia en un hospital de Moreno.

Desde entonces, el influencer estuvo los primeros días en estado delicado y terapia intensiva, e incluso fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas. La última fue el paso 2 de octubre, un procedimiento que consistió en una limpieza y desinfección de la herida que el ex - Gran Hermano tiene en el tórax como consecuencia de una cirugía anterior.