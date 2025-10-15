15 de octubre de 2025 Inicio
Lanzaron el primer test molecular de Argentina para detectar de forma temprana el mal de Chagas en los bebés recién nacidos

Se trató de un desarrollo conjunto del Hospital Público Materno Infantil de Salta y el Instituto Dr. César Milstein. Por su sencillo método de aplicación, podrá ser utilizado en todos los centros de salud del país.

El Neokit Chagas ya fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos

El Neokit Chagas ya fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)

El Hospital Público Materno Infantil de Salta lanzó el primer test molecular del país para detectar la enfermedad del mal de Chagas en bebés recién nacidos. Esta prueba facilitará la posibilidad de realizar intervenciones rápidas y mejorará el acceso a terapias específicas.

El nuevo Neokit Chagas fue realizado también gracias a una colaboración con el Instituto Dr. César Milstein. Además, obtuvo la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), luego de varios meses en los que se desarrolló su proceso de validación.

Este test molecular para detectar el chagas congénito, que se transmite de madre a hijo durante el embarazo o el parto, permite detectar la presencia de la enfermedad en los bebés recién nacidos, desde sus primeras horas de vida. De esta manera, se les podrá facilitar un acceso temprano de tratamiento.

El Neokit Chagas es un test molecular de fácil uso y que ha sido diseñado para que pueda ser aplicado en cualquier centro de salud, a partir de una mínima muestra de sangre del recién nacido. Su método permite detectar la presencia del parásito Trypanosoma cruzi en las primeras horas de vida y entregar resultados inmediatos, lo que facilita la toma de decisiones clínicas y el inicio precoz del tratamiento.

El proceso de aprobación del Neokit Chagas incluyó pruebas en casi 300 neonatos. El reactivo utilizado ofrece una lectura visual: el resultado negativo aparece en color violeta, mientras que el positivo se identifica con azul, lo que facilita la interpretación por parte del personal sanitario. El test también puede emplearse en muestras obtenidas de vinchucas recolectadas en campo.

Según la Sociedad Argentina de Infectología (SAI), "se calcula que en el país cerca de un millón y medio de personas tienen Chagas, siendo este uno de los principales problemas de salud pública". Esta enfermedad, que se contagia por la picadura del insecto de la vinchuca, afecta tanto a personas adultas como a niños y puede lesionar el corazón, el aparato digestivo y el sistema nervioso.

