El ex-Gran Hermano volvió a abrazar a Aimé y Laia luego de 28 días en el hospital y conmovió a las redes sociales.

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Capturas Instagram
Thiago Medina recibió el alta y dejó el hospital.
Video: Thiago Medina dejó el hospital un mes después del accidente con su moto

A través de una publicación en conjunto de Daniela y Thiago en Instagram, compartieron el video en cuestión y él escribió: "¡Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas!". En el clip en cuestión, se pudo observar a ella dentro del hogar y aprovechó para grabar el reencuentro de su padre con las pequeñas.

"Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mi, gracias a la contención a mi familia, gracias por darme una nueva vida", concluyó la publicación. Esto superó los 220 mil me gustas en menos de una hora y evidenció el cariño del público luego del grave accidente.

Embed - Thiago Medina en Instagram: "Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas! Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mi, gracias a la contención a mi familia, gracias por darme una nueva vida "
View this post on Instagram

A post shared by Thiago Medina (@thi4go_km)

Entre los comentarios, se destacaron Georgina Barbarossa, Juli Castro, Kaleb Di Masi, Keila Sosa (ex-Gran Hermano), La Tía Sebi, Lola Poggio, Nico Peralta, Stephanie Demner y Tamara Báez. Vale recordar que Marcos Ginocchio, el ganador del reality en la edición 2022-23, directamente fue al hospital a buscarlo en el auto junto a Daniela.

