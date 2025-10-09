Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado El ex-Gran Hermano volvió a abrazar a Aimé y Laia luego de 28 días en el hospital y conmovió a las redes sociales.







Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación. Capturas Instagram

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, se reencontró con sus hijas Aimé y Laia tras un mes internado y compartió un emotivo abrazo que fue grabado por Daniela Celis, quien luego publicó el video en redes sociales y no tardó en ser viral.

A través de una publicación en conjunto de Daniela y Thiago en Instagram, compartieron el video en cuestión y él escribió: "¡Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas!". En el clip en cuestión, se pudo observar a ella dentro del hogar y aprovechó para grabar el reencuentro de su padre con las pequeñas.

"Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mi, gracias a la contención a mi familia, gracias por darme una nueva vida", concluyó la publicación. Esto superó los 220 mil me gustas en menos de una hora y evidenció el cariño del público luego del grave accidente.

Embed - Thiago Medina en Instagram: "Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas! Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mi, gracias a la contención a mi familia, gracias por darme una nueva vida " View this post on Instagram A post shared by Thiago Medina (@thi4go_km)

Entre los comentarios, se destacaron Georgina Barbarossa, Juli Castro, Kaleb Di Masi, Keila Sosa (ex-Gran Hermano), La Tía Sebi, Lola Poggio, Nico Peralta, Stephanie Demner y Tamara Báez. Vale recordar que Marcos Ginocchio, el ganador del reality en la edición 2022-23, directamente fue al hospital a buscarlo en el auto junto a Daniela.