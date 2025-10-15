15 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Rechazaron el pedido de José Luis Espert para llevar su causa a Comodoro Py

El juez Martínez de Giorgi y la Fiscalía se opusieron al planteo de la defensa del diputado de La Libertad Avanza sobre la investigación por presunto lavado de activos que se abrió en San Isidro.

Por

José Luis Espert pidió licencia como diputado y tuvo que bajar su candidatura.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) y el juez Marcelo Martínez de Giorgi se opusieron al primer requerimiento de la defensa del diputado José Luis Espert, quien solicitó que la investigación por presunto lavado de activos iniciada en la jurisdicción de San Isidro sea remitida a los tribunales federales de Comodoro Py.

Nora Dalmasso fue asesinada el 26 de noviembre de 2006 en Río Cuarto.
Te puede interesar:

Caso Nora Dalmasso: sobreseyeron al principal sospechoso y el crimen quedará impune

La imputación de Espert, diputado en uso de licencia y excandidato a renovar su banca por La Libertad Avanza, se formalizó hace poco más de una semana ante la Justicia Federal de San Isidro. El fiscal Fernando Domínguez impulsó la denuncia original presentada por el dirigente social Juan Grabois, la cual se originó a partir del hallazgo de una contabilidad paralela atribuida al empresario Federico Machado, presuntamente vinculado al narcotráfico, en la que se registraba un pago de u$s200.000 a favor del economista libertario.

Ante este nuevo escenario judicial, la estrategia inicial de la defensa de Espert, ejercida por los abogados Alejandro Freeland y Santiago Kent, se centró en presentar un pedido ante Comodoro Py. El requerimiento apuntaba a unificar las investigaciones que llevan adelante el juez federal Martínez de Giorgi desde 2021 y la que instruye su colega de San Isidro, Lino Mirabelli.

El núcleo del pedido de la defensa radicaba en lograr que la causa que indaga el presunto lavado de activos se traslade a los tribunales federales de Retiro. Allí se busca que se acumule a un expediente ya abierto desde el año 2021, el cual investiga supuestas irregularidades en la declaración de aportes "en especie" a la campaña presidencial de 2019, encabezada en aquel momento por el actual diputado.

Tras recibir la solicitud, Martínez de Giorgi consultó la opinión de la fiscal Alejandra Mángano, a cargo de la causa de 2021 en su juzgado. Fuentes judiciales indicaron que la representante del Ministerio Público Fiscal se pronunció en contra del planteo de la defensa, considerando que la petición de unificación resulta "prematura" en el estado actual de las actuaciones.

Con la postura fiscal ya definida, finalmente el magistrado definió que ambas causas seguirán tramitándose por separado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Chaco: encontraron muerta dentro de un poso a una joven de 20 años

Chaco: encontraron muerta dentro de un pozo a una joven de 20 años

Triple femicidio de Florencio Varela: Sotacuro sostuvo que fue utilizado y negó haber participado del crimen

Triple femicidio de Florencio Varela: Sotacuro sostuvo que fue "utilizado" y negó haber participado del crimen

play

El duro testimonio de la madre del acusado del doble femicidio en Córdoba: "Tiene que estar con cadena perpetua"

Fin de la huida: así detuvieron a Pablo Laurta, el hombre acusado de doble femicidio que escapó con su hijo

Fin de la huida: así detuvieron a Pablo Laurta, el hombre acusado de doble femicidio que escapó con su hijo

play

La Cámara Nacional Electoral revocó la sentencia y Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza

Santilli podría ser el primer candidato.

La Cámara Electoral podría inclinarse a favor de la postura del Gobierno para que Santilli encabece la lista de LLA

Rating Cero

El DJ empezó en las cabinas de Buenos Aires y hoy se luce en las pistas de todo el mundo.

De Argentina al mundo: Lucas Blanco, el DJ que revoluciona el tech-house

Se confirmó la peor noticia sobre la próxima película de The Amazing Spider-Man.
play

Marvel reveló la peor noticia: "No va a pasar y no creo que pase nunca..."

Gran Hermano﻿ vuelve a la televisión tras varios meses.

Se confirmó el regreso de Gran Hermano: cuándo empieza la nueva edición en la casa argentina

Telefe y El Trece fueron muy perjudicados con el cambio del rating.

El rating cambió para siempre: la forma de medirlo no volverá a ser la misma

Kim Kardashian sorprendió con su nuevo lanzamiento de ropa interior.

Kim Kardashian lanzó ropa interior con vello púbico: se agotó en menos de 24 horas

Palito Ortega rompió el silencio tras su problema de salud.

Palito Ortega reapareció tras suspender su show: cómo está su salud

últimas noticias

El sitio en Meta sigue vigente pese a la imputación de su creador por un triple asesinato.

Pese a su defensa del femicida Pablo Laurta, el grupo Varones Unidos sigue activo en Facebook

Hace 4 minutos
play

Rechazaron el pedido de José Luis Espert para llevar su causa a Comodoro Py

Hace 25 minutos
El momento de la detención de Pablo Laurta.

Habló el conserje del hotel: los detalles de la estadía del asesino Pablo Laurta antes de su detención

Hace 33 minutos
play

Silvia Cunio, la madre de los hermanos argentinos liberados por Hamás: "Nunca perdí la esperanza"

Hace 53 minutos
El DJ empezó en las cabinas de Buenos Aires y hoy se luce en las pistas de todo el mundo.

De Argentina al mundo: Lucas Blanco, el DJ que revoluciona el tech-house

Hace 1 hora