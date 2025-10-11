IR A
Nacho Castañares reveló cómo se encuentra Thiago Medina tras recibir el alta: "No recordaba nada"

El exparticipante de Gran Hermanó reveló detalles sobre la salud de su amigo, quien ya se encuentra en su casa junto a sus dos hijas. "Obviamente, hay partes que le duelen, la herida de la espalda y las costillas", expresó.

Tras pasar un mes internado

Tras pasar un mes internado, Thiago volvió a su casa y continúa su recuperación. 

Romina y Thiago fueron compañeros en Gran Hermano 2022.
Romina Uhrig contó cómo fue el encuentro Thiago Medina con sus hijas tras la internación

Durante una entrevista para el programa LAM, Nacho brindó detalles sobre las semanas que pasaron acompañando a la expareja de Thiago y a la espera de su recuperación, mientras permanecía internado en el Hospital Mariano y Luciano De la Vega.

Gran Hermano Thiago Nacho

"Está bien, está sin dolores. Obviamente, hay partes que le duelen, la herida de la espalda y las costillas. Pero de piernas, de cabeza y de todo lo demás, estaba impecable", expresó Nacho, también aseguró que el grupo de exparticipantes se unió para poder acompañar y ayudar en este momento tan difícil.

Sobre el accidente en moto que sufrió Medina, Nacho afirmó que todavía no recuperó del todo la memoria y que "me dijo que no recordaba nada del accidente, ni de las horas previas ni posteriores. Fue recolectando información y le fueron contando cómo había sucedido".

Por último, reflexionó sobre lo sucedido, y expresó que "hoy nosotros, como familia, los hermanos, el padre, Dani y los amigos, la pasamos mal, así que ahora que está en casa estamos muy contentos".

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, se reencontró con sus hijas Aimé y Laia tras un mes internado y compartió un emotivo abrazo que fue grabado por Daniela Celis, quien luego publicó el video en redes sociales y no tardó en ser viral.

A través de una publicación en conjunto de Daniela y Thiago en Instagram, compartieron el video en cuestión y él escribió: "¡Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas!". En el clip en cuestión, se pudo observar a ella dentro del hogar y aprovechó para grabar el reencuentro de su padre con las pequeñas.

"Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mi, gracias a la contención a mi familia, gracias por darme una nueva vida", concluyó la publicación. Esto superó los 220 mil me gustas en menos de una hora y evidenció el cariño del público luego del grave accidente.

