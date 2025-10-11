Nacho Castañares reveló cómo se encuentra Thiago Medina tras recibir el alta: "No recordaba nada"

El exparticipante de Gran Hermanó reveló detalles sobre la salud de su amigo, quien ya se encuentra en su casa junto a sus dos hijas. "Obviamente, hay partes que le duelen, la herida de la espalda y las costillas", expresó.

Tras permanecer internado durante 28 días, Thiago Medina, ex-Gran Hermano, fue dado de alta y volvió a su casa , Nacho Castañares contó como sigue su recuperación y cómo fue el proceso que unió a muchos exparticipantes de Gran Hermano para poder acompañar a Daniela Celis , expareja del joven accidentado.

Durante una entrevista para el programa LAM, Nacho brindó detalles sobre las semanas que pasaron acompañando a la expareja de Thiago y a la espera de su recuperación, mientras permanecía internado en el Hospital Mariano y Luciano De la Vega.

" Está bien, está sin dolores. Obviamente, hay partes que le duelen, la herida de la espalda y las costillas . Pero de piernas, de cabeza y de todo lo demás, estaba impecable", expresó Nacho, también aseguró que el grupo de exparticipantes se unió para poder acompañar y ayudar en este momento tan difícil.

Sobre el accidente en moto que sufrió Medina, Nacho afirmó que todavía no recuperó del todo la memoria y que " me dijo que no recordaba nada del accidente, ni de las horas previas ni posteriores. Fue recolectando información y le fueron contando cómo había sucedido ".

Por último, reflexionó sobre lo sucedido, y expresó que "hoy nosotros, como familia, los hermanos, el padre, Dani y los amigos, la pasamos mal, así que ahora que está en casa estamos muy contentos".

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, se reencontró con sus hijas Aimé y Laia tras un mes internado y compartió un emotivo abrazo que fue grabado por Daniela Celis, quien luego publicó el video en redes sociales y no tardó en ser viral.

A través de una publicación en conjunto de Daniela y Thiago en Instagram, compartieron el video en cuestión y él escribió: "¡Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas!". En el clip en cuestión, se pudo observar a ella dentro del hogar y aprovechó para grabar el reencuentro de su padre con las pequeñas.

"Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mi, gracias a la contención a mi familia, gracias por darme una nueva vida", concluyó la publicación. Esto superó los 220 mil me gustas en menos de una hora y evidenció el cariño del público luego del grave accidente.