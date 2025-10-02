IR A
Se filtraron dos participantes de Gran Hermano Generación Dorada: son famosas

El reality show está cerca de volver a la televisión y Telefe se encuentra en plenas negociaciones para quedarse con una dupla de estrellas.

Gran Hermano: Generación Dorada llegará con muchos famosos.

Durante una nueva edición de Lape Club Social, Marina Calabró se encargó de revelar la información y sorprendió a todos. En un primer lugar, expresó: "Es una reina del show internacional. ¡Que pase el desgraciado! Laura Bozzo es quien encabeza la lista de Del Moro para participar en Gran Hermano. Una reina del talk show internacional, una suerte de fetiche de Del Moro, siempre le encantó y tuvo debilidad y devoción por ella".

Por otro lado, al pasar a la segunda, el conductor se adelantó y leyó el título del graph, lo que provocó que Calabró lo diga sin mucho misterio: "Andrea Del Boca también está en la lista de Santiago del Moro, porque Santiago todo lo ve". Así, las dos primeras filtradas de Generación Dorada son mujeres de 74 y 59 años, respectivamente.

Laura Bozzo Andrea Del Boca
Laura Bozzo y Andrea Del Boca son las elegidas para Gran Hermano 2026.

A la espera de información oficial de Telefe, Gran Hermano: Generación Dorada prepara su llegada a Telefe para el 2026 y hay mucho misterio alrededor de los participantes elegidos para esta renovada edición. Por eso, se espera que haya múltiples famosos y que regrese algún antiguo integrante de la casa más famosa.

