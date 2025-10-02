Se filtraron dos participantes de Gran Hermano Generación Dorada: son famosas El reality show está cerca de volver a la televisión y Telefe se encuentra en plenas negociaciones para quedarse con una dupla de estrellas.







Gran Hermano: Generación Dorada llegará con muchos famosos. Captura Telefe

El canal Telefe se encuentra en plenas negociaciones para conseguir los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada y se filtraron dos nombres de famosas que estarán en el reality show, algo que sorprendió al público con motivo de sus carreras internacionales.

Durante una nueva edición de Lape Club Social, Marina Calabró se encargó de revelar la información y sorprendió a todos. En un primer lugar, expresó: "Es una reina del show internacional. ¡Que pase el desgraciado! Laura Bozzo es quien encabeza la lista de Del Moro para participar en Gran Hermano. Una reina del talk show internacional, una suerte de fetiche de Del Moro, siempre le encantó y tuvo debilidad y devoción por ella".

Por otro lado, al pasar a la segunda, el conductor se adelantó y leyó el título del graph, lo que provocó que Calabró lo diga sin mucho misterio: "Andrea Del Boca también está en la lista de Santiago del Moro, porque Santiago todo lo ve". Así, las dos primeras filtradas de Generación Dorada son mujeres de 74 y 59 años, respectivamente.

Laura Bozzo Andrea Del Boca Laura Bozzo y Andrea Del Boca son las elegidas para Gran Hermano 2026. Redes sociales