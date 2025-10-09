IR A
Video: Thiago Medina dejó el hospital un mes después del accidente con su moto

El ex-Gran Hermano recibió el alta médica y abandonó el sanatorio donde estuvo 28 días.

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, luego de 28 días de internación y su salida del Hospital Mariano y Luciano De la Vega fue viral en redes sociales, ya que mucha gente fue a verlo y estuvieron presentes muchos antiguos compañeros de la casa más famosa.

La palabra de Thiago Medina tras recibir el alta médica después de 28 días.
Apenas cuatro días después de salir de terapia intensiva, Thiago salió del hospital y habló con los medios de comunicación presentes en la puerta del lugar, lo que evidenció que ya está recuperado. Allí, conmovió a todos luego de expresar: "Ahora que me dieron el alta lo que más quiero es ver a mis hijas".

Con respecto a su futuro inmediato, el ex-Gran Hermano explicó: "Me tengo que reponer, tengo que hacer reposo por el choque. Estuve pensando en estudiar arquitectura apenas me recupere". Tras esto, se retiró en silla de ruedas y se pudo observar a Marcos Ginocchio bajarse del auto conducido por Daniela Celis para abrirle la puerta e irse del lugar.

En la previa, Daniela había compartido un comunicado a través de sus redes sociales. En el mismo, informó la situación de Medina: "Con un pleno acceso al derecho a la salud, el paciente completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería".

Thiago Medina fue dado de alta luego de 28 días y, antes de irse del hospital, decidió pedirle casamiento a Daniela Celis, la madre de sus hijas.

Thiago Medina recibió el alta y dejó el hospital.

Video: Thiago Medina dejó el hospital un mes después del accidente con su moto

Hace 10 minutos
