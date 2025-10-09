Video: Thiago Medina dejó el hospital un mes después del accidente con su moto

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, luego de 28 días de internación y su salida del Hospital Mariano y Luciano De la Vega fue viral en redes sociales, ya que mucha gente fue a verlo y estuvieron presentes muchos antiguos compañeros de la casa más famosa.
Apenas cuatro días después de salir de terapia intensiva, Thiago salió del hospital y habló con los medios de comunicación presentes en la puerta del lugar, lo que evidenció que ya está recuperado. Allí, conmovió a todos luego de expresar: "Ahora que me dieron el alta lo que más quiero es ver a mis hijas".
Con respecto a su futuro inmediato, el ex-Gran Hermano explicó: "Me tengo que reponer, tengo que hacer reposo por el choque. Estuve pensando en estudiar arquitectura apenas me recupere". Tras esto, se retiró en silla de ruedas y se pudo observar a Marcos Ginocchio bajarse del auto conducido por Daniela Celis para abrirle la puerta e irse del lugar.
En la previa, Daniela había compartido un comunicado a través de sus redes sociales. En el mismo, informó la situación de Medina: "Con un pleno acceso al derecho a la salud, el paciente completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería".
Thiago Medina le pidió casamiento a Daniela Celis en el hospital: "Se aman"
Thiago Medina fue dado de alta luego de 28 días y, antes de irse del hospital, decidió pedirle casamiento a Daniela Celis, la madre de sus hijas.
daniela thiago
Thiago y una gran propuesta a Daniela.
Redes sociales