Video: Thiago Medina dejó el hospital un mes después del accidente con su moto El ex-Gran Hermano recibió el alta médica y abandonó el sanatorio donde estuvo 28 días.







Thiago Medina recibió el alta y dejó el hospital. Redes sociales

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, luego de 28 días de internación y su salida del Hospital Mariano y Luciano De la Vega fue viral en redes sociales, ya que mucha gente fue a verlo y estuvieron presentes muchos antiguos compañeros de la casa más famosa.

Apenas cuatro días después de salir de terapia intensiva, Thiago salió del hospital y habló con los medios de comunicación presentes en la puerta del lugar, lo que evidenció que ya está recuperado. Allí, conmovió a todos luego de expresar: "Ahora que me dieron el alta lo que más quiero es ver a mis hijas".

Con respecto a su futuro inmediato, el ex-Gran Hermano explicó: "Me tengo que reponer, tengo que hacer reposo por el choque. Estuve pensando en estudiar arquitectura apenas me recupere". Tras esto, se retiró en silla de ruedas y se pudo observar a Marcos Ginocchio bajarse del auto conducido por Daniela Celis para abrirle la puerta e irse del lugar.

Embed Así fue la salida de Thiago Medina del hospital, 28 días después de su accidentepic.twitter.com/CAKfayPe8c — fefe (@fedeebongiorno) October 9, 2025

En la previa, Daniela había compartido un comunicado a través de sus redes sociales. En el mismo, informó la situación de Medina: "Con un pleno acceso al derecho a la salud, el paciente completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería".

