Pese a su defensa del femicida Pablo Laurta, el grupo Varones Unidos sigue activo en Facebook

El perfil de Facebook Varones Unidos sigue activo a pesar de que se detuvo al doble femicida Pablo Laurta, que asesinó a su exmujer y madre de su hijo Pedro, Luna Giardina, y a su exsuegra Mariel Zamudio. Además, está imputado por el homicidio de Martín Palacio, el remisero cuyo cuerpo desmembrado apareció cerca de Estación Yeruá, en Entre Ríos.
A pesar de que el crimen fue el sábado 11 de octubre en el barrio Villa Serrana en la provincia de Córdoba, el sitio fundado por el propio femicida sigue defendiendo y publicando noticias contra las víctimas de violencia de género.
Se presentan como un espacio "defensor de los varones", y a diferencia de otras redes sociales como X donde la cuenta ya fue dada de baja, en la plataforma Meta todavía se permite que el grupo funcione.
En una de sus últimas publicaciones expuso. "El Caso Pedro Laurta: Cómo la justicia feminista de Córdoba legitimó el secuestro internacional de un niño desde Uruguay entre amenazas y extorsiones", fue el posteo del pasado 2 de septiembre.
Varones unidos en el perfil de Facebook
Redes Sociales
En la nota se remite al sitio web varonesunidos.com donde aseguraron: "El pequeño Pedro Laurta nació en Córdoba, el 14 de Octubre del 2019. Hijo de Luna Giardina y Pablo Laurta, se había comenzado a radicar en Uruguay en Junio del 2022, cuando su padre comienza advertir que su abuela materna – con quien el niño convivía en Córdoba – representaba un peligro para él", en alusión a las dos mujeres asesinadas.