15 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Pese a su defensa del femicida Pablo Laurta, el grupo Varones Unidos sigue activo en Facebook

El sitio sigue publicando a pesar de que su creador está imputado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio y por el asesinato del taxista Martín Palacio.

Por
El sitio en Meta sigue vigente pese a la imputación de su creador por un triple asesinato.

El sitio en Meta sigue vigente pese a la imputación de su creador por un triple asesinato.

Redes Sociales

El perfil de Facebook Varones Unidos sigue activo a pesar de que se detuvo al doble femicida Pablo Laurta, que asesinó a su exmujer y madre de su hijo Pedro, Luna Giardina, y a su exsuegra Mariel Zamudio. Además, está imputado por el homicidio de Martín Palacio, el remisero cuyo cuerpo desmembrado apareció cerca de Estación Yeruá, en Entre Ríos.

Desde la organización feminista decidieron publicar antes los registros de femicidios de octubre por su magnitud.
Te puede interesar:

Caso por caso: estos son los 9 femicidios que se registraron en los últimos 5 días

A pesar de que el crimen fue el sábado 11 de octubre en el barrio Villa Serrana en la provincia de Córdoba, el sitio fundado por el propio femicida sigue defendiendo y publicando noticias contra las víctimas de violencia de género.

Se presentan como un espacio "defensor de los varones", y a diferencia de otras redes sociales como X donde la cuenta ya fue dada de baja, en la plataforma Meta todavía se permite que el grupo funcione.

En una de sus últimas publicaciones expuso. "El Caso Pedro Laurta: Cómo la justicia feminista de Córdoba legitimó el secuestro internacional de un niño desde Uruguay entre amenazas y extorsiones", fue el posteo del pasado 2 de septiembre.

Varones unidos en el perfil de Facebook

En la nota se remite al sitio web varonesunidos.com donde aseguraron: "El pequeño Pedro Laurta nació en Córdoba, el 14 de Octubre del 2019. Hijo de Luna Giardina y Pablo Laurta, se había comenzado a radicar en Uruguay en Junio del 2022, cuando su padre comienza advertir que su abuela materna – con quien el niño convivía en Córdoba – representaba un peligro para él", en alusión a las dos mujeres asesinadas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se confirmó la peor noticia sobre la próxima película de The Amazing Spider-Man.
play

Marvel reveló la peor noticia: "No va a pasar y no creo que pase nunca..."

Kim Kardashian sorprendió con su nuevo lanzamiento de ropa interior.

Kim Kardashian lanzó ropa interior con vello púbico: se agotó en menos de 24 horas

Javier Milei junto a Donald Trump en la Casa Blanca.

Debate en las redes sociales: ¿Trump cree que el 26 de octubre serán las elecciones presidenciales en Argentina?

Pablo Rodríguez Laurta trató de escapar junto a su hijo.

Polémica en la sociedad: con quién se quedará el hijo del femicida Pablo Laurta

La China Suárez dejó de seguir a Pampita en Instagram.
play

Pampita le respondió a la China Suárez: "No hay una rispidez entre nosotras"

Apple TV decidió cambiar su streaming para siempre.
play

Apple TV cambia el streaming para siempre tras un sorpresivo anuncio

Rating Cero

El DJ empezó en las cabinas de Buenos Aires y hoy se luce en las pistas de todo el mundo.

De Argentina al mundo: Lucas Blanco, el DJ que revoluciona el tech-house

Se confirmó la peor noticia sobre la próxima película de The Amazing Spider-Man.
play

Marvel reveló la peor noticia: "No va a pasar y no creo que pase nunca..."

Gran Hermano﻿ vuelve a la televisión tras varios meses.

Se confirmó el regreso de Gran Hermano: cuándo empieza la nueva edición en la casa argentina

Telefe y El Trece fueron muy perjudicados con el cambio del rating.

El rating cambió para siempre: la forma de medirlo no volverá a ser la misma

Kim Kardashian sorprendió con su nuevo lanzamiento de ropa interior.

Kim Kardashian lanzó ropa interior con vello púbico: se agotó en menos de 24 horas

Palito Ortega rompió el silencio tras su problema de salud.

Palito Ortega reapareció tras suspender su show: cómo está su salud

últimas noticias

Por 20 votos afirmativos sobre 31 totales, el Senado uruguayo aprobó la ley de muerte digna. 

Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en legalizar la eutanasia

Hace 7 minutos
Misiones: murió un candidato a diputado tras sufrir un infarto durante un debate en un canal de streaming

Misiones: murió un candidato a diputado tras sufrir un infarto durante un debate en un canal de streaming

Hace 28 minutos
Es una hermandad, un movimiento de motociclistas. Nos vemos una vez al año, dijo Marcelo Mazza, el presidente argentino de los Hells Angels.

El presidente de los Hell's Angels explicó porqué vinieron al país: " Estamos en todo el mundo y ahora estamos acá festejando nuestra fiesta anual"

Hace 31 minutos
Tras el final del partido en Santiago estallaron los memes.

Los mejores memes de la victoria argentina en el Mundial Sub 20 y la eliminación de Colombia

Hace 1 hora
Argentina jugará una nueva final tras 18 años.

La Selección Sub 20 se clasificó a la final del Mundial de Chile: cuándo y contra quién jugará

Hace 1 hora