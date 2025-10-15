Pese a su defensa del femicida Pablo Laurta, el grupo Varones Unidos sigue activo en Facebook El sitio sigue publicando a pesar de que su creador está imputado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio y por el asesinato del taxista Martín Palacio. Por







El sitio en Meta sigue vigente pese a la imputación de su creador por un triple asesinato. Redes Sociales

El perfil de Facebook Varones Unidos sigue activo a pesar de que se detuvo al doble femicida Pablo Laurta, que asesinó a su exmujer y madre de su hijo Pedro, Luna Giardina, y a su exsuegra Mariel Zamudio. Además, está imputado por el homicidio de Martín Palacio, el remisero cuyo cuerpo desmembrado apareció cerca de Estación Yeruá, en Entre Ríos.

A pesar de que el crimen fue el sábado 11 de octubre en el barrio Villa Serrana en la provincia de Córdoba, el sitio fundado por el propio femicida sigue defendiendo y publicando noticias contra las víctimas de violencia de género.

Se presentan como un espacio "defensor de los varones", y a diferencia de otras redes sociales como X donde la cuenta ya fue dada de baja, en la plataforma Meta todavía se permite que el grupo funcione.

En una de sus últimas publicaciones expuso. "El Caso Pedro Laurta: Cómo la justicia feminista de Córdoba legitimó el secuestro internacional de un niño desde Uruguay entre amenazas y extorsiones", fue el posteo del pasado 2 de septiembre.

