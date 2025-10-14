IR A
Después de una polémica separación, esta ex Gran Hermano confirmó el romance con un jugador de fútbol argentino: quién es

Su historia refleja una nueva oportunidad en el amor y el poder de sanar tras las relaciones tóxicas.

Nueva pareja bomba: ex Gran Hermano confirmó su romance con un futbolista tras su polémica separación.

Nueva pareja bomba: ex Gran Hermano confirmó su romance con un futbolista tras su polémica separación.

Nueva pareja bomba: ex Gran Hermano confirmó su romance con un futbolista tras su polémica separación. La participante del reality 2023/2024 volvió a apostar al amor tras una ruptura marcada por escándalos. Su nuevo novio es un futbolista argentino que brilla en Australia.

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025
Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

Catalina Gorostidi, quien se ganó la fama en la edición 2023/2024 de Gran Hermano (Telefe), no solo se destacó por su fuerte personalidad dentro del reality, sino también por su intensa vida amorosa. Después de una separación mediática y dolorosa, la médica sorprendió a todos al confirmar su nuevo romance con un jugador nacional.

Antes de este nuevo capítulo, Catalina atravesó una ruptura mediática con Joel Ojeda, también ex Gran Hermano. Su relación terminó a fines de diciembre de 2024 tras varios meses de convivencia y discusiones. “Soy muy celosa y bastante intensa”, reconoció ella en una entrevista. Por su parte, Joel aseguró que la decisión fue mutua y que el desgaste había llegado a un punto límite: “Había muchas peleas, fue una separación madura”. Aunque ambos negaron infidelidades, la relación terminó definitivamente y cada uno siguió su camino.

german catalina

Cuál sería la nueva pareja de Catalina Gorostidi, la ex Gran Hermano

El afortunado se llama Germán Ferreyra, un jugador surgido de las inferiores de Vélez Sarsfield que actualmente triunfa en el Melbourne City F.C. de Australia, donde acaba de salir campeón de la A-League.

Aunque no se sabe con exactitud cómo se conocieron, lo cierto es que ambos ya oficializaron su vínculo en redes sociales, donde intercambian románticos mensajes y comentarios públicos que dejan en claro que lo suyo va en serio. En una publicación del 26 de septiembre, Ferreyra compartió una foto con la camiseta de su equipo y escribió: “Estamos listos 25/26 #MelbourneCity”. Entre los primeros comentarios, apareció uno muy especial: “A mí me encantan los tatuajes en tu brazo”, lanzó Catalina, a lo que él respondió sin vueltas: “A mí me gustas vos”.

El intercambio amoroso no pasó desapercibido entre los fanáticos, y pronto ambos comenzaron a dejarse emojis, piropos y corazones en cada publicación, confirmando lo que ya era un secreto a voces. Aunque Catalina reside en Argentina y Germán en Australia, el vínculo parece fortalecerse día a día. En un posteo reciente, la ex GH respondió a los emojis del futbolista con varios corazones y un avión, lo que muchos interpretaron como una pista de un posible reencuentro.

