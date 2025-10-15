15 de octubre de 2025 Inicio
La Selección Sub 20 se clasificó a la final del Mundial de Chile: cuándo y contra quién jugará

El equipo de Diego Placente hizo historia y cortó una racha de casi dos décadas sin llegar al partido definitorio de un mundial. Así, tras ganarle con autoridad a Colombia por 1-0, irá por el séptimo título de la categoría.

Argentina jugará una nueva final tras 18 años.

La Selección argentina Sub 20 le ganó con autoridad a Colombia por x-x en la semifinal del Mundial de Chile y se metió en la final de la cita mundialista luego de 18 años. Con la chapa de candidato, la Albiceleste quiere levantar el trofeo por séptima vez en la categoría (es el más ganador de todos) y ya tiene confirmado el rival del partido más importante del torneo.

Maher Carrizo festeja su gol ante México: no estará en semifinales, por acumular amarillas.
El equipo de Diego Placente enfrentará a Marruecos, que viene de eliminar en un partido histórico a Francia por penales, tras un 1-1 en los 120 minutos reglamentarios. El partido se jugará el próximo domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martinez Pradano, en la ciudad de Santiago de Chile, a partir de las 20.

En tanto, Colombia, que estuvo a un paso de hacer historia en la categoría, disputará el partido por el tercer y cuarto puesto el sábado 18 de octubre, también en el Estadio Nacional de Santiago (desde las 16), frente a Francia.

argentina sub 20 festejo

La historia indica que Argentina se clasificó en siete oportunidades a la final del Mundial de la categoría y solamente perdió una vez en esa instancia: fue 1-0 ante Brasil en México 1983. En 23 torneos disputados, Argentina es la más ganadora con seis títulos mundiales, seguido por la Verdeamarela, con cinco conquistas.

De esta manera, Argentina cortó una racha de casi dos décadas sin alcanzar las finales en el Mundial Sub 20: la última vez fue en Canadá 2007, cuando derrotó 2-1 a República Checa con un recordado equipo que tenía a Sergio Agüero como figura, y cracks como Ángel Di María, Mauro Zárate, Ever Banega, entre otros y terminó levantando la copa con Hugo Tocalli como entrenador.

llave mundial de chile

Todos los campeones a lo largo de la historia del Mundial Sub 20

  • 1977: Unión Soviética
  • 1979: Argentina
  • 1981: República Federal de Alemania
  • 1983: Brasil
  • 1985: Brasil
  • 1987: Yugoslavia
  • 1989: Portugal
  • 1991: Portugal
  • 1993: Brasil
  • 1995: Argentina
  • 1997: Argentina
  • 1999: España
  • 2001: Argentina
  • 2003: Brasil
  • 2005: Argentina
  • 2007: Argentina
  • 2009: Ghana
  • 2011: Brasil
  • 2013: Francia
  • 2015: Serbia
  • 2017: Inglaterra
  • 2019: Ucrania
  • 2023: Uruguay

Horario y dónde ver la final del Mundial de Chile Sub 20

El partido comenzará este domingo a las 20 y se verá a través de la pantalla de Telefé y DSports.

