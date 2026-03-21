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Santiago del Moro confirmó la decisión de Gran Hermano sobre Andrea Del Boca: ¿vuelve?

El conductor del reality aclaró qué sucederá con la continuidad de la actriz tras su internación por problemas de salud. Mientras la producción aguarda el alta médica oficial, crecen los rumores sobre un reemplazo explosivo dentro de la casa.

Santiago del Moro anunció el futuro de Andrea Del Boca en Gran Hermano.

Santiago del Moro anunció el futuro de Andrea Del Boca en Gran Hermano.

Redes sociales

Santiago del Moro habló sobre el futuro de Andrea del Boca en Gran Hermano y reveló cuándo regresará a la casa finalmente. El conductor utilizó sus redes sociales para responder las consultas de los seguidores tras la salida de la actriz por un cuadro de presión alta y, según remarcó, la decisión depende de los médicos.

La actriz es una de las famosas que entró a la casa de GH.
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"Amigos, a los que preguntan por Andrea les cuento que su vuelta a la casa depende del alta médica; en caso contrario, en su lugar ingresará un reemplazo", informó el líder del ciclo. Estas palabras aclararon el panorama de incertidumbre que rodea a la edición Generación Dorada del programa de Telefe.

Historia Santiago del Moro
El conductor de Gran Hermano publicó en su cuenta personal de Instagram un mensaje sobre el futuro de Andrea Del Boca en el programa.

El conductor de Gran Hermano publicó en su cuenta personal de Instagram un mensaje sobre el futuro de Andrea Del Boca en el programa.

La protagonista de exitosas telenovelas debió abandonar el juego el pasado miércoles para realizarse diversos estudios clínicos de control obligatorio. Desde el inicio de la competencia, la artista manifestó distintos malestares físicos que encendieron las alarmas de sus compañeros y la producción. Ahora, los profesionales de la salud definirán si es factible su retorno.

Mientras tanto, la producción del canal ya evalúa diferentes nombres para ocupar la vacante si la situación clínica no mejora. Graciela Alfano habría acordado su remuneración por ingresar a la casa en abril, lo que indicaría que la actriz no regresaría con el resto de los "hermanitos".

Graciela Alfano arremetió contra la actriz y pidió un sueldo millonario

Graciela Alfano destrozó a Andrea del Boca tras los rumores de su posible ingreso al reality como reemplazo de la estrella. "Yo no sigo libretos", aseguró la exvedette en una entrevista reciente donde cuestionó la espontaneidad de la actriz. Además, la mediática exigió cobrar el triple que el resto.

Graciela Alfano
La exvedette se prepara para ingresar a la casa.

La exvedette se prepara para ingresar a la casa.

"Pensé en triplicar lo que una persona, a la que más le pagan, está pidiendo. Yo creo que nadie hace el show como yo. Soy una gran improvisadora", señaló Alfano con mucha seguridad. La diva piensa marcar una diferencia ética frente a los $75 millones que cobraría su colega.

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