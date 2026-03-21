Santiago del Moro confirmó la decisión de Gran Hermano sobre Andrea Del Boca: ¿vuelve? El conductor del reality aclaró qué sucederá con la continuidad de la actriz tras su internación por problemas de salud. Mientras la producción aguarda el alta médica oficial, crecen los rumores sobre un reemplazo explosivo dentro de la casa. + Seguir en







Santiago del Moro anunció el futuro de Andrea Del Boca en Gran Hermano. Redes sociales

Santiago del Moro habló sobre el futuro de Andrea del Boca en Gran Hermano y reveló cuándo regresará a la casa finalmente. El conductor utilizó sus redes sociales para responder las consultas de los seguidores tras la salida de la actriz por un cuadro de presión alta y, según remarcó, la decisión depende de los médicos.

"Amigos, a los que preguntan por Andrea les cuento que su vuelta a la casa depende del alta médica; en caso contrario, en su lugar ingresará un reemplazo", informó el líder del ciclo. Estas palabras aclararon el panorama de incertidumbre que rodea a la edición Generación Dorada del programa de Telefe.

Historia Santiago del Moro El conductor de Gran Hermano publicó en su cuenta personal de Instagram un mensaje sobre el futuro de Andrea Del Boca en el programa. Instagram: santidelmoro La protagonista de exitosas telenovelas debió abandonar el juego el pasado miércoles para realizarse diversos estudios clínicos de control obligatorio. Desde el inicio de la competencia, la artista manifestó distintos malestares físicos que encendieron las alarmas de sus compañeros y la producción. Ahora, los profesionales de la salud definirán si es factible su retorno.

Mientras tanto, la producción del canal ya evalúa diferentes nombres para ocupar la vacante si la situación clínica no mejora. Graciela Alfano habría acordado su remuneración por ingresar a la casa en abril, lo que indicaría que la actriz no regresaría con el resto de los "hermanitos".

Graciela Alfano arremetió contra la actriz y pidió un sueldo millonario Graciela Alfano destrozó a Andrea del Boca tras los rumores de su posible ingreso al reality como reemplazo de la estrella. "Yo no sigo libretos", aseguró la exvedette en una entrevista reciente donde cuestionó la espontaneidad de la actriz. Además, la mediática exigió cobrar el triple que el resto.