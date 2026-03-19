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Gran Hermano: Andrea del Boca recibió un resultado "no favorable" sobre su salud

La actriz está atravesando una situación crítica debido a la tensión por la convivencia en la casa de Telefe, que podría dejarla fuera del juego. ¿Qué definirá la producción?

La actriz se sintió mal en varias oportunidades y requirió la visita de los médicos.

La actriz se sintió mal en varias oportunidades y requirió la visita de los médicos.

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La actriz Andrea del Boca puso en alerta a Gran Hermano, ya que se la vio con un tensiómetro en el brazo, en medio del streamign oficial del reality de Telefe.

Los participantes de GH Generación Dorada.
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"No me pienso ir": hay gran preocupación en Gran Hermano por la salud de una participante

La salud de la actriz que genera polémica y contenido está siendo afectada por la convivencia en la casa más famosa del país. "Acá tendría que putear un poco más para que no me suba la presión”, confesó.

Para llevar tranquilidad a sus seguidores la producción emitió un comunicado: "ANDREA DEL BOCA FUE SOMETIDA A UN CONTROL CON TENSIOMETRO QUE ARROJÓ RESULTADOS NO FAVORABLES", empieza.

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Agrega: "DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE GRAN HERMANO. DEBIÓ SALIR DE LA CASA PARA SER EVALUADA EN UNA CLÍNICA, TAL COMO OCURRIÓ PREVIAMENTE CON DIVINA GLORIA, EN LAS PROXIMAS HORAS SE DEFINIRÁ SU SITUACION DENTRO DE JUEGO".

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Gran Hermano: se habla de una internación de Andrea del Boca

Circula un rumor de que una ambulancia ingresó en Gran Hermano para controlar la salud de Andrea del Boca. Un mensaje del periodista Tomás Dente menciona una atención urgente sobre la actriz, que mantiene en alerta a los seguidores de la "reina de la telenovela", como la llaman. Entre los comentarios dijeron "Ya no saben qué hacer para levantar el rating", en cuanto al escepticismo con la noticia de "ultimo momento".

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