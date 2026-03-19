Gran Hermano: Andrea del Boca recibió un resultado "no favorable" sobre su salud La actriz está atravesando una situación crítica debido a la tensión por la convivencia en la casa de Telefe, que podría dejarla fuera del juego. ¿Qué definirá la producción? + Seguir en







La actriz se sintió mal en varias oportunidades y requirió la visita de los médicos. Redes sociales

La actriz Andrea del Boca puso en alerta a Gran Hermano, ya que se la vio con un tensiómetro en el brazo, en medio del streamign oficial del reality de Telefe.

La salud de la actriz que genera polémica y contenido está siendo afectada por la convivencia en la casa más famosa del país. "Acá tendría que putear un poco más para que no me suba la presión”, confesó.

Para llevar tranquilidad a sus seguidores la producción emitió un comunicado: "ANDREA DEL BOCA FUE SOMETIDA A UN CONTROL CON TENSIOMETRO QUE ARROJÓ RESULTADOS NO FAVORABLES", empieza.

image Agrega: "DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE GRAN HERMANO. DEBIÓ SALIR DE LA CASA PARA SER EVALUADA EN UNA CLÍNICA, TAL COMO OCURRIÓ PREVIAMENTE CON DIVINA GLORIA, EN LAS PROXIMAS HORAS SE DEFINIRÁ SU SITUACION DENTRO DE JUEGO".