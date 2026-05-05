Gran Hermano: una participante se accidentó y tuvo que salir de la casa en ambulancia

Lás cámaras del reality registraron el momento en que una jugadora recurrió al resto de los compañeros en pedido de ayuda. La producción decidió cortar la transmisión y, dada la gravedad, debieron intervenir los médicos. De quién se trata.

Gran Hermano: Generación Dorada vivió momentos de mucha tensión cuando una participante sufrió un fuerte accidente doméstico mientras compartía tareas en la cocina de la casa. Cinzia Francischiello, que había reingresado al reality, fue asistida por los médicos del programa y debió ser trasladada en ambulancia para una revisión de urgencia.

El episodio ocurrió mientras varios de los jugadores participaban en la preparación del almuerzo. Yanina Zilli estaba a cargo de la cocina y Juanicar ordenaba la alacena, cuando un plato se le resbaló de la mano al joven, cayó contra la mesada y se rompió. Una astilla fue directamente al ojo de Cinzia, que se encontraba en medio de los otros dos "hermanitos".

"¡Me cayó en el ojo, me cayó en el ojo!", comenzó a repetir con desesperación la participante afectada. La producción decidió inmediatamente cortar la transmisión y la venezolana fue asistida con rapidez. Cuando se retomó el vivo, otras jugadoras, en una charla interna, confirmaron que la damnificada tuvo que salir del juego para ser asistida y luego regresó con un vendaje en el ojo.

La periodista Laura Ubfal dio más detalles y afirmó que la producción del programa actuó velozmente para no comprometer la vista de la participante. "Le sacaron la astilla, la curaron, le vendaron el ojo y antes de las 6 de la tarde ya estaba de vuelta en el reality", subrayó la histórica panelista del programa.

Cinzia Cinzia volvió tras el accidente con una venda en su ojo. Captura

Polémico video en Gran Hermano: ¿sabía Sol Abraham que salía y volvía Cinzia?

La salida de Solange Abraham de Gran Hermano: Generación Dorada generó revuelo y en las últimas horas se reactivó la polémica en las redes tras la viralización de un comentario de la participante cuando todavía estaba dentro de la casa. ¿Sabía que se iba?

De acuerdo a lo que se ve en el corto video, los fanáticos del programa acusaron a la producción de hacer fraude en el reality, ya que en los dichos de la exparticipante no solo habría anticipado su salida, sino que adelanta el regreso tanto de ella, quizás en el repechaje, como también marcó el nuevo ingreso de Cinzia, que se concretó días después.

Embed Parece que le cayó un pedacito del plato roto en el ojo a Cinzia. pic.twitter.com/vljK2HL0pR — tronk (@TronkOficial) May 5, 2026

La conversación se dio cuando Sol aún estaba dentro de la casa y charlaba con Eduardo. En el tape se la escucha lanzar una frase que daba una premonición que hasta el momento se ejecutó por la mitad. ¿Se terminará de dar por completo? "Cuando me vaya, yo vuelvo y vos vas a seguir acá. Voy a volver con Cinzia y le vamos a romper el o… a todos", le dice a quien era su compañero de grupo y, si bien en ese momento pasó desapercibido, hoy toma otra postura. Los seguidores apuntaron contra la producción y reclamaron que podría tomarse como fraude.