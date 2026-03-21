Ricardo Darín, sobre el ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: "Me pegaría un corchazo"

Ricardo Darín habló sobre Andrea del Boca y su polémica incorporación a Gran Hermano Generación Dorada. El encuentro con los medios ocurrió durante una rueda de prensa junto a Andrea Pietra para despedir la obra teatral Escenas de la vida conyugal. Allí, el actor analizó la decisión de su excompañera de elenco.
En el ciclo Puro Show recordaron el vínculo que une a ambos desde los años '80, cuando compartieron la novela Estrellita mía. Esa ficción, con la actriz como heroína y Darín en el rol de galán, representó un hito televisivo nacional, y esa cordial relación profesional se extiende hasta la actualidad.
Consultado sobre la presencia de su antigua compañera en la casa más famosa del país, el actor fue pragmático. "Cada uno tiene la libertad de hacer lo que considera necesario", sostuvo ante el equipo periodístico presente, y reconoció la popularidad que posee este formato de reality show.
Sin embargo, ante la posibilidad de integrar él mismo un proyecto de estas características, su respuesta fue contundente. "No ingresaría. No, por el momento no. Me pegarían un corchazo, como dicen acá", lanzó entre risas y marcó una distancia frente a este tipo de producciones.
La postura del artista generó carcajadas en el estudio por la honestidad brutal de su comentario final. Si bien respeta las elecciones laborales de sus colegas, prefiere mantenerse lejos de ese tipo de exposición constante: su enfoque profesional continúa volcado hacia el cine y las tablas del teatro nacional e internacional.
El inminente retorno de Andrea del Boca a Gran Hermano
La participación de Andrea del Boca sufrió una interrupción abrupta hace pocos días debido a complicaciones en su salud. La jugadora debió salir tras presentar un cuadro de presión arterial alta y problemas estomacales. En medio de esta situación, su abogado renegoció el contrato de la famosa con la producción de Gran Hermano.
Tal lo informó Ángel de Brito en el programa LAM, la jugadora ya recibió el alta médica necesaria para volver. "Me dicen que en la próxima gala —domingo o lunes— ingresa nuevamente a la casa Andrea del Boca", anunció el conductor. De este modo, regresará pronto al juego y se esperan todo tipo de reacciones de sus compañeros.