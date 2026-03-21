Ricardo Darín, sobre el ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: "Me pegaría un corchazo" El actor opinó de forma tajante respecto a la sorpresiva participación de su colega en el famoso reality. Durante una rueda de prensa a la salida del teatro, el artista contó si estaría dispuesto a sumarse al programa. + Seguir en







Darín opinó sobre el ingreso de Andrea Del Boca a Gran Hermano. Redes sociales

Ricardo Darín habló sobre Andrea del Boca y su polémica incorporación a Gran Hermano Generación Dorada. El encuentro con los medios ocurrió durante una rueda de prensa junto a Andrea Pietra para despedir la obra teatral Escenas de la vida conyugal. Allí, el actor analizó la decisión de su excompañera de elenco.

En el ciclo Puro Show recordaron el vínculo que une a ambos desde los años '80, cuando compartieron la novela Estrellita mía. Esa ficción, con la actriz como heroína y Darín en el rol de galán, representó un hito televisivo nacional, y esa cordial relación profesional se extiende hasta la actualidad.

Consultado sobre la presencia de su antigua compañera en la casa más famosa del país, el actor fue pragmático. "Cada uno tiene la libertad de hacer lo que considera necesario", sostuvo ante el equipo periodístico presente, y reconoció la popularidad que posee este formato de reality show.

Sin embargo, ante la posibilidad de integrar él mismo un proyecto de estas características, su respuesta fue contundente. "No ingresaría. No, por el momento no. Me pegarían un corchazo, como dicen acá", lanzó entre risas y marcó una distancia frente a este tipo de producciones.

La postura del artista generó carcajadas en el estudio por la honestidad brutal de su comentario final. Si bien respeta las elecciones laborales de sus colegas, prefiere mantenerse lejos de ese tipo de exposición constante: su enfoque profesional continúa volcado hacia el cine y las tablas del teatro nacional e internacional.