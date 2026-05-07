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Impacto por el mensaje del marido de Yipio tras su salida de Gran Hermano: "Necesita cuidados"

La participante uruguaya dejó el reality por una emergencia familiar y su pareja salió a responderle a quienes pusieron en duda los motivos.

Las palabras de Centurión en las redes generaron tanto repercusión como la despedida dentro de la casa.

Las palabras de Centurión en las redes generaron tanto repercusión como la despedida dentro de la casa.

Redes sociales

Luego de la abrupta salida de Yisela "Yipio" Pintos de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, su esposo Mathias Centurión tomó la palabra en redes sociales para aclarar la situación y frenar las especulaciones que habían comenzado a circular entre los seguidores del programa. Fue él quien se contactó con la producción de Telefe para pedir que su pareja abandonara la competencia y regresara cuanto antes a Uruguay, donde la familia la necesitaba.

Se fue Yipio de la casa de Gran Hermano.
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Yipio tuvo que abandonar la casa de Gran Hermano tras un pedido de la familia

En una primera publicación en su cuenta de Instagram, Centurión intentó llevar tranquilidad sin dar a conocer demasiados detalles. "Amigos y familia, gracias por preocuparse. Laurita necesita otros cuidados que en casa no tenemos, ya habrá tiempo para contar todo pero tampoco me pertenece a mí. Los queremos mucho y gracias por tanto amor de verdad", escribió, dejando en claro que la madre de Yipio se encuentra atravesando un cuadro que requiere atención especializada.

yipio

Horas más tarde la situación en redes escaló. Varios usuarios comenzaron a minimizar la gravedad del problema familiar y a especular con una posible vuelta de la participante al juego a través del repechaje, dado que abandonó la casa por la puerta principal y no por la giratoria.

Eso encendió a Centurión, que respondió con dureza y sin rodeos: "Gente pensante, salgan un poco del fanatismo. Hay problemas familiares, no sean tan idiotas y ciegos, por favor. La familia somos nosotros, lo demás va a haber tiempo para hablarlo".

La indignación del marido de Yipio no quedó ahí. Con una última publicación dirigida a quienes seguían difundiendo teorías sobre el futuro de la exparticipante en el certamen, Centurión publicó: "Qué gente tan al pedo. Por eso están como están también, no saquen conclusiones y no crean todo lo que ven y escuchan".

pareja yipio

Qué decía la carta de la familia de Yipio de Gran Hermano

El pedido de Centurión llegó a Yipio a través del propio Big, quien la llamó al confesionario para transmitirle la novedad. "Nos habló tu pareja y nos comunicó que tu mamá está pasando por un problemita de salud, que vos sabías esto antes de ingresar a la casa", le informó la voz del programa. A continuación, dejó en claro el deseo expreso de su esposo: "Él me manifiesta que quiere que salgas de la casa para que puedas atender estos inconvenientes. No es nada grave, eso te lo firmo". Aunque aclaró que la decisión final era suya, Yipio no tardó en confirmar su partida.

La participante explicó con claridad los motivos que la dejaban sin margen de elección: "Sí, porque no tengo otra opción, porque mi mamá está sola y está mi pareja haciéndose cargo, que ni siquiera es de él, y después está mi hija que es menor de edad. Y no tengo más familia para hacerse cargo de ella". Ante un nuevo intento del Big de que reconsiderara, respondió: "Sí, con todo el dolor del mundo, pero sí. Muchas gracias por todo, en serio, tremenda oportunidad".

Yipio

Al regresar a la casa para despedirse, se pudo ver que sus compañeros estaban angustiados y tristes. Entre los que más demostraron su pesar fueron Manuel, que ya venía atravesando días difíciles por la muerte de su perra Ámbar e Ibero.

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