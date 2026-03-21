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Gran Hermano 2026: filtraron cuándo vuelve Andrea del Boca a la casa

La actriz debió ser retirada del juego de manera momentánea porque le descubrieron presión alta sumados a problemas intestinales. Después de varias teorías, se confirmó cuándo se reincorpora al juego.

La actriz es una de las famosas que entró a la casa de GH.

La actriz es una de las famosas que entró a la casa de GH.

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Andrea del Boca volvió a quedar el centro de las polémicas de Gran Hermano Generación Dorada, luego de que se conociera que debió abandonar momentáneamente la casa por cuestiones de salud. En medio de versiones cruzadas, ya se filtró cuándo será su vuelta.

La exvedette destrozó a la actriz y se postuló para entrar a GH.
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Según trascendió, la actriz fue retirada en ambulancia tras presentar un cuadro de presión arterial muy alta, al que se sumaron problemas intestinales que complicaron su estado. La situación encendió las alarmas y dio lugar a múltiples versiones sobre los motivos reales de su salida.

En redes, los fanáticos enseguida comenzaron a debatir: algunas indicaban que la actriz había salido para acompañar a su madre en su cumpleaños, mientras que otras señalaban que su contrato contemplaba solo un mes de participación. También surgieron rumores vinculados a su situación judicial, en el marco de la causa por la novela Mamá Corazón, que nunca llegó a emitirse en la TV Pública.

Incluso, en las últimas horas se llegó a decir que la actriz habría sido vista ingresando disfrazada a un country para reunirse con su abogado, Juan Pablo Fioribello, lo que sumó más incertidumbre al caso.

Sin embargo, este viernes Ángel de Brito contó que Del Boca ya recibió el alta médica y que tiene previsto reingresar al reality en la próxima gala. “Me dicen que en la próxima gala —domingo o lunes— ingresa nuevamente a la casa Andrea del Boca”, anunció el conductor.

Andrea del Boca capitalizó su crisis en Gran Hermano: renegoció su sueldo y su contrato

La vida de Andrea del Boca en Gran Hermano sigue generando contenido. Este jueves sufrió un pico de estrés y la llevaron en ambulancia a una clínica de San Isidro; después, la producción decidió que seguirá en Telefe, pero con mejoras sustanciales: la actriz pudo renegociar su contrato, incluido el sueldo que percibirá.

Una serie de dolencias gastrointestinales más un aumento de la presión llevaron a que una Junta Médica evaluara cuál es el estado de salud de la actriz. En medio de la sorpresa de toda la casa, el abogado de Del Boca, Juan Pablo Fioribello, puso nuevas cláusulas y mejoró su sueldo.

La noticia fue publicada por el periodista Guido Zaffora, quien aseguró que "Juan Pablo Fioribello renegoció el contrato de Andrea del Boca con Telefe".

Andrea del Boca
La actriz tuvo un pico de estrés y se evaluó su salud en una junta médica.

La actriz tuvo un pico de estrés y se evaluó su salud en una junta médica.

El panelista anticipó que Del Boca volverá a ingresar al juego, ya que finalmente se llegó a un acuerdo: "Hubo una reunión muy tensa con la producción del programa y Fioribello logró imponer todo lo que su parte quería".

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