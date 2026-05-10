11 de mayo de 2026 Inicio
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Mientras crecen los repartidores, el poder de compra en las apps de delivery cayó 12% en un año

El precio de las comidas y los envíos continúan aumentando por encima de los salarios y el mismo monto alcanza para cada vez menos pedidos. En las categorías más populares el costó subió hasta 41%.

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Hay 200.000 repartidores en Argentina.

Hay 200.000 repartidores en Argentina.

Camila Alonso Suarez

Con 200.000 repartidores en todo el país, el delivery por aplicaciones es un sector económico en crecimiento en medio de la crisis de la industria. Sin embargo, el precio de la comida y los envíos aumenta más rápido que los salarios y el poder de compra en apps como Rappi y PedidosYa cayó 12% en un año, según el último informe de la consultora Focus Market.

Luis Caputo, ministro de Economía.
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"El problema no es que los sueldos no aumentaron: es que los precios del delivery aumentaron más rápido", explicó la compañía en el texto. En abril, las categorías más demandadas registraron aumentos de hasta 41% interanual. Una hamburguesa pasó de costar alrededor de $10.600 a $15.000; el kilo de helado subió de $19.800 a casi $28.000; y una pizza trepó de $17.700 a unos $25.000.

Por lo tanto, con un salario promedio de febrero de 2026 de $1.734.357, un trabajador podía comprar en abril 116 hamburguesas, cuando un año atrás podía adquirir 132. En el caso de las pizzas, la capacidad de compra cayó de 79 a 69 unidades.

Asimismo, el informe advirtió sobre la situación crítica de los repartidores. Según el Índice APP de la Fundación Encuentro, un repartidor cobró en promedio $3.033 por pedido en diciembre de 2025. Por lo que, para cubrir la Canasta Básica Total de una familia tipo y no caer bajo la línea de pobreza, un trabajador o trabajadora necesitaría completar 454 pedidos mensuales, equivalentes a unas 18 entregas diarias sin descanso.

El mismo estudio estimó que el ingreso bruto mensual que permiten alcanzar las apps era de $1.376.528, cifra a la que hay que descontar el costo del combustible, el monotributo, el seguro y el plan del celular. Sin embargo, el 70% de los repartidores considerados por el informe trabaja solo tres horas diarias, es decir que usa las aplicaciones como un ingreso complementario.

Un millón de repartidores y choferes para apps

La tasa de desempleo del 7,5% registrada en el cierre de 2025 impulsa un cambio profundo en el mercado ocupacional argentino. Ante la retracción de las vacantes en el sector privado, el uso de plataformas digitales de transporte y delivery surge como el principal sustento para miles de familias.

Los datos del sector indican que la actividad ya involucra a más de un millón de personas en todo el país. Este universo laboral se compone de aproximadamente 900 mil conductores y 200 mil repartidores vinculados a firmas como Uber, Rappi, PedidosYa, Didi y Cabify.

La secretaria adjunta del Sindicato de Base de Trabajadores por Aplicación (SiTraRepA), Belén D’Ambrosio, advirtió al medio Chequeado que el crecimiento es “exponencial” y está directamente vinculado con la pérdida de empleo formal y la necesidad de sumar ingresos. Compañías como Cabify y Rappi confirmaron aumentos de hasta el 38% en su nómina de usuarios activos durante el último año.

La dinámica del servicio exige jornadas laborales de alta intensidad para alcanzar un piso de rentabilidad. “Trabajamos entre 10 y 12 horas diarias, seis días por semana, con ingresos cercanos a $1,3 millones”, explicó D’Ambrosio. Un informe complementario señala que un repartidor requiere finalizar 454 pedidos mensuales para solventar el costo de vida básico.

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