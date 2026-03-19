Andrea del Boca capitalizó su crisis en Gran Hermano: renegoció su sueldo y su contrato Después de que la actriz tuviera un pico de estrés en la casa de Telefe, su abogado logró que ingrese otra vez al juego con una mejora en las condiciones contractuales. + Seguir en







La actriz tuvo un pico de estrés y se evaluó su salud en una junta médica. Redes sociales

La vida de Andrea del Boca en Gran Hermano sigue generando contenido. Este jueves sufrió un pico de estrés y la llevaron en ambulancia a una clínica de San Isidro; después, la producción decidió que seguirá en Telefe, pero con mejoras sustanciales: la actriz pudo renegociar su contrato, incluido el sueldo que percibirá.

Una serie de dolencias gastrointestinales más un aumento de la presión llevaron a que una Junta Médica evaluara cuál es el estado de salud de la actriz. En medio de la sorpresa de toda la casa, el abogado de Del Boca, Juan Pablo Fioribello, puso nuevas cláusulas y mejoró su sueldo.

La noticia fue publicada por el periodista Guido Zaffora, quien aseguró que "Juan Pablo Fioribello renegoció el contrato de Andrea del Boca con Telefe".

Embed SE RENEGOCIÓ EL CONTRATO DE ANDREA DEL BOCA CON GRAN HERMANO



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/4PKfHp0Jfi — América TV (@AmericaTV) March 19, 2026 El panelista anticipó que Del Boca volverá a ingresar al juego, ya que finalmente se llegó a un acuerdo: "Hubo una reunión muy tensa con la producción del programa y Fioribello logró imponer todo lo que su parte quería".