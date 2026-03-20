A punto de entrar a Gran Hermano, Graciela Alfano destrozó a Andrea del Boca: "Yo no sigo libretos" La exvedette contó cómo sería su estrategia en caso de ingresar al reality de Telefe y reveló que pidió ganar tres veces el actual sueldo de la actriz. "Nadie hace el show como yo", justificó. + Seguir en







La exvedette destrozó a la actriz y se postuló para entrar a GH. Redes sociales

Graciela Alfano habló de su posible ingreso a Gran Hermano Edición Dorada, una versión que empezó a circular con fuerza luego de los problemas de salud que atravesó Andrea del Boca dentro de la casa, y habló sin filtros sobre sus pretensiones: "No soy ninguna autoconvocada", empezó.

La exvedette contó cómo sería su performance en caso de entrar al reality de Telefe, si se dan la condiciones que vienen hablando sus representantes desde antes del inicio del juego. "Lo que vendo no es solo mi presencia y mi cuerpo, sino mi capacidad para crear y mis ideas", aseguró.

La mediática habló en el programa de Mariana Fabbiani en América y apuntó contra la panelista Laura Ubfal, a quien le reprochó que "no lee mis mensajes y no me llamó para averiguar la verdad del tema".

"Pensé en triplicar lo que una persona, a la que más le pagan, está pidiendo. Yo creo que nadie hace el show como yo. Soy una gran improvisadora", señaló, lo que se entendió como una alusión al sueldo de Andrea del Boca. En ese sentido, blanquearon el caché que le pagarían a la actriz: "Entre 70 y 75 millones mensuales".