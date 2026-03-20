IR A
IR A

A punto de entrar a Gran Hermano, Graciela Alfano destrozó a Andrea del Boca: "Yo no sigo libretos"

La exvedette contó cómo sería su estrategia en caso de ingresar al reality de Telefe y reveló que pidió ganar tres veces el actual sueldo de la actriz. "Nadie hace el show como yo", justificó.

La exvedette destrozó a la actriz y se postuló para entrar a GH.

La exvedette destrozó a la actriz y se postuló para entrar a GH.

Redes sociales

Graciela Alfano habló de su posible ingreso a Gran Hermano Edición Dorada, una versión que empezó a circular con fuerza luego de los problemas de salud que atravesó Andrea del Boca dentro de la casa, y habló sin filtros sobre sus pretensiones: "No soy ninguna autoconvocada", empezó.

La productora aseguró que se encuentra en buen estado y listo para el debut del lunes 23 de marzo.
Te puede interesar:

Alivio para los fanáticos de AC/DC: Stevie Young recibió el alta médica

La exvedette contó cómo sería su performance en caso de entrar al reality de Telefe, si se dan la condiciones que vienen hablando sus representantes desde antes del inicio del juego. "Lo que vendo no es solo mi presencia y mi cuerpo, sino mi capacidad para crear y mis ideas", aseguró.

La mediática habló en el programa de Mariana Fabbiani en América y apuntó contra la panelista Laura Ubfal, a quien le reprochó que "no lee mis mensajes y no me llamó para averiguar la verdad del tema".

"Pensé en triplicar lo que una persona, a la que más le pagan, está pidiendo. Yo creo que nadie hace el show como yo. Soy una gran improvisadora", señaló, lo que se entendió como una alusión al sueldo de Andrea del Boca. En ese sentido, blanquearon el caché que le pagarían a la actriz: "Entre 70 y 75 millones mensuales".

Embed

Graciela Alfano destrozó a Andrea del Boca y halagó a Yanina Zilli

Alfano habló en contra de Andrea Del Boca y aseguró que la actriz "sigue un libreto, yo no". Aseguró que antes de entrar ya sabía todo lo que iba a decir y hacer. "Estoy convencida que si entro ahí doy vuelta todo porque necesita un upgrade", sostuvo en relación a los integrantes del reality de Telefe. Además, se ocupó de marcar una diferencia entre Del Boca y Yanina Zilli: aseguró que esta última le "encanta".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La exparticipante de GH 2025 nació en Santa Cruz y tiene 32 años.

"No soy una viuda negra": Luciana Martínez, ex Gran Hermano, se defendió tras salir en libertad

Trenes y colectivos tendrán un horario especial de madrugada para garantizar una vuelta segura.

Lollapalooza Argentina 2026: cómo llegar, servicios especiales de transporte y accesos al Hipódromo

últimas noticias

Lionel Messi tendrá su despedida del país ante un equipo africano.

La Selección argentina ya tiene rival para su despedida del país antes del Mundial 2026

Hace 35 minutos
El niño está internado en San Justo tras su traslado desde la costa, donde sufrió el accidente.

Bastian Jerez volvió a ser operado: ya pasó por más de 10 cirugías tras el accidente en Pinamar

Hace 40 minutos
play
La banda coreana BTS lanzó su nuevo disco y anunciaron que se reencontrarán con sus fans.

BTS volvió con su nuevo disco ARIRANG y ya rompió récords mundiales

Hace 47 minutos
Ana María Careaga sostuvo que la mejor libertad es poder interpelar el discurso y constituir el propio lenguaje.

Ana María Careaga, secuestrada y torturada en la última dictadura: "Dar testimonio es un compromiso con la memoria"

Hace 1 hora
Para Trump, no debería ser necesario que EEUU custodie el estrecho de Ormuz.

Trump analiza "reducir" las operaciones contra Irán: "Estamos muy cerca de alcanzar nuestros objetivos"

Hace 1 hora