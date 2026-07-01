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Robert de Niro contó cómo desayuna y se cuida para mantenerse a pleno a los 82 años

El actor sorprendió al revelar sus hábitos diarios para seguir vigente en su carrera y sostener una vida familiar con 7 hijos, incluida una menor de 3 años.

El actor dejó en claro que su secreto radica en el esfuerzo

El actor dejó en claro que su secreto radica en el esfuerzo, la constancia y los buenos hábitos.

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Robert de Niro sorprende por su vitalidad, a los 82 años, ya que sigue trabjandao, viajando y con proyectos que lo hacen destacarse de otros colegas de Hollywood.

El reencuentro fue una descarga emocional que contagió a gran parte de sus compañeros.
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El protagonista de Taxi Driver sigue más activa que nunca, y lejos de tratarse de una cuestión genética, se encargó de decir que se debe al esfuerzo, la constancia y los buenos hábitos. Comienza sus jornadas al amanecer, entre las 5 y las 6 de la mañana. Revisa guiones y se sigue de cerca otros negocios que tiene en paralelo a la actuación.

“La combinación del trabajo, el ejercicio físico regular y la buena alimentación son los pilares fundamentales para estar siempre enérgico”, aseguran desde su entorno.

Cuál es la fórmula de Robert de Niro

Empieza el día con un desyuno nutritivo con café negro (sin leche), jugo de naranja recién exprimido, huevos y pan integral (eliminando por completo las harinas blancas). Desúés sigue con un entrenamiento especialmente diseñado para su edad que combina ejercicios de fuerza con trabajo cardiovascular. Además, De Niro es padre de siete hijos; la más pequeña nació en 2023, lo que lo obliga a mantenerse en movimiento constante.

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