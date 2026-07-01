Robert de Niro contó cómo desayuna y se cuida para mantenerse a pleno a los 82 años El actor sorprendió al revelar sus hábitos diarios para seguir vigente en su carrera y sostener una vida familiar con 7 hijos, incluida una menor de 3 años. Agregar C5N en









El actor dejó en claro que su secreto radica en el esfuerzo, la constancia y los buenos hábitos. Redes sociales

Robert de Niro sorprende por su vitalidad, a los 82 años, ya que sigue trabjandao, viajando y con proyectos que lo hacen destacarse de otros colegas de Hollywood.

El protagonista de Taxi Driver sigue más activa que nunca, y lejos de tratarse de una cuestión genética, se encargó de decir que se debe al esfuerzo, la constancia y los buenos hábitos. Comienza sus jornadas al amanecer, entre las 5 y las 6 de la mañana. Revisa guiones y se sigue de cerca otros negocios que tiene en paralelo a la actuación.

“La combinación del trabajo, el ejercicio físico regular y la buena alimentación son los pilares fundamentales para estar siempre enérgico”, aseguran desde su entorno.