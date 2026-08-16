"Toca descansar, recuperarme y volver más fuerte", afirmó Leandro Paredes tras lesionarse ante Platense

El capitán de Boca sufrió una molestia muscular en el partido contra el Calamar, pero se mostró optimista en Instagram luego del enfrentamiento. De todas formas, se perderá la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Leandro Paredes pidió el cambio durante el partido con Platense de este sábado, que terminó empatado , y luego se conoció que el meciocampista tiene una lesión muscular que lo dejará afuera de la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana . Aún así, el futbolista llenó de optimismo el mensaje que envió a los hinchas.

La divertida broma de Arruabarrena a Palermo en el partido entre Boca y Platense

" Ahora toca descansar, recuperarme y volver más fuerte que antes ", escribió el deportista en la descripción de un conjunto de fotos del partido y acompañó la frase con un emoji de un brazo musculoso y dos corazones, uno azul y otro oro.

Paredes no es el único que se perderá el próximo partido: Leandro Lozano y Marco Pellegrino se retiraron lesionados , también por molestias musculares, y se desconoce cuándo volverán a jugar. Los tres lesionados fueron titulares este sábado bajo la dirección técnica de Rodolfo Arruabarrena .

Luego de enfrentar a Recoleta en Paraguay, Boca jugará contra Racing en el Cilindro el domingo 23, contra Lanús el 30 y comenzará el mes de septiembre el 2 ante Vélez por la Copa Argentina. El xeneize ganó la ida contra Recoleta 3-1.

Los reemplazantes de los tres futbolistas podrían ser Dylan Gorosito por Lozano, Ayrton Costa por Pellegrino y la duda estaría en la posición de Paredes: por puesto natural debería ser Camilo Rey Domenech , pero el Vasco podría cambiar el esquema con otros nombres.

Si sumara a Kevin Zenón, Alan Velasco o Sebastián Villa podrían meterse de arranque en el once para definir la llave de 8vos de la Sudamericana tendría un equipo más ofensivo. Milton Delgado y Santiago Ascacíbar quedarían en la mitad de la cancha.

Cómo llegaron Platense y Boca al último partido

Platense tuvo un comienzo complicado en el semestre y Walter Zunino dejó su cargo después de la goleada 4-0 sufrida ante Talleres. La dirigencia apostó por el regreso de Martín Palermo, quien debutó con triunfo 1-0 frente a Independiente y luego igualó 1-1 ante Coquimbo por la Copa Libertadores.

Boca, dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, llega después de superar 3 a 1 a Recoleta por Copa Sudamericana y recuperar confianza en el ámbito internacional. Con la vuelta de la serie ante el equipo paraguayo en la cabeza, el entrenador dispuso un equipo con varios suplentes, mientras mantiene algunas dudas en la defensa.

El último enfrentamiento entre ambos había terminado 0-0 en la Bombonera, en un encuentro al que Boca había llegado con numerosas bajas. En los ocho cruces más recientes, Platense consiguió imponerse solamente una vez, mientras que el Xeneize buscará aprovechar esa estadística para sumar una nueva victoria en el campeonato.