Gran Hermano: Juanicar recibió el mejor mensaje de su vida adentro de la casa de Telefe El participante vivió una noche inolvidable que impactó no sólo al actor, sino a todos los jugadores del reality. Agregar C5N en









El reencuentro fue una descarga emocional que contagió a gran parte de sus compañeros. Redes sociales

Gran Hermano vivió una noche de gran emoción después de la prueba Congelados, que tuvo una visita especial para Juanicarr. "Mi hijo me amó sin reproches toda mi vida", dijo su mamá.

La madre del actor, Roxana, aseguró con sus propias palabras que nunca la juzgó ni en sus peores momentos: : “Venía pensando qué decirte. Hay muchas cosas que te dije, pero hay una que no te dije nunca”.

“Les puedo asegurar a todos que este, mi hijo, jamás me miró juzgándome. Tuve muchas equivocaciones, cometí errores como todos los papás, porque no nacimos siendo papás. Pero este mi hijo me amó sin reproches toda mi vida, desde que lo tuve en la panza”, contó la mujer.

Después, la mamá del actor enumeró distintos acontecimientos que atravesaron como familia, en donde su hijo fue un pilar para ella y toda la familia. “Cuando me acompañó cuando mi mamá estaba en una silla de ruedas y él venía conmigo”, resaltó con los ojos llenos de lágrimas.