Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto: cómo fue la fiesta en un exclusivo hotel La pareja de actores dio otro paso importante en una ceremonia íntima. Aunque el casamiento formal se realizó hace unos dos meses, recién lo celebraron este jueves. Agregar C5N en









Zendaya y Holland dieron el sí en secreto en un exclusivo hotel del Reino Unido. Redes sociales

Tom Holland y Zendaya celebraron su boda este jueves en un lujoso hotel en Beaverbrook, a poco menos de 20 kilómetros de la casa natal del actor, al sureste de Londres.

Holland, de 30 años, y Zendaya, de 29, se casaron formalmente hace al menos dos meses, según reveló el protagonista de Spiderman en una entrevista, pero recién lo festejaron este 6 de agosto.

Si bien no hay registros fotográficos del actor británico y su colega estadounidense, trascendió que todos los invitados se vieron obligados a dejar sus teléfonos durante la celebración para que no se filtraran imágenes, según el diario The Sun.

El medio británico contó que el alquiler del hotel costó medio millón de libras (580.000 euros), al tratarse de una lujosa propiedad de casi 150 hectáreas y 56 habitaciones que en el pasado ha tenido huéspedes ilustres como Winston Churchill.