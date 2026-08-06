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Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto: cómo fue la fiesta en un exclusivo hotel

La pareja de actores dio otro paso importante en una ceremonia íntima. Aunque el casamiento formal se realizó hace unos dos meses, recién lo celebraron este jueves.

Zendaya y Holland dieron el sí en secreto en un exclusivo hotel del Reino Unido.

Zendaya y Holland dieron el sí en secreto en un exclusivo hotel del Reino Unido.

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    Tom Holland y Zendaya celebraron su boda este jueves en un lujoso hotel en Beaverbrook, a poco menos de 20 kilómetros de la casa natal del actor, al sureste de Londres.

    La joven mostró su batalla contra el cáncer para concientizar y acompañar a otros pacientes.
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    Holland, de 30 años, y Zendaya, de 29, se casaron formalmente hace al menos dos meses, según reveló el protagonista de Spiderman en una entrevista, pero recién lo festejaron este 6 de agosto.

    Si bien no hay registros fotográficos del actor británico y su colega estadounidense, trascendió que todos los invitados se vieron obligados a dejar sus teléfonos durante la celebración para que no se filtraran imágenes, según el diario The Sun.

    El medio británico contó que el alquiler del hotel costó medio millón de libras (580.000 euros), al tratarse de una lujosa propiedad de casi 150 hectáreas y 56 habitaciones que en el pasado ha tenido huéspedes ilustres como Winston Churchill.

    La historia de amor de Tom Holland y Zendaya

    Tom Holland y Zendaya se conocieron en 2016 durante el rodaje de Spiderman: Homecoming y se comprometieron en 2024, pero desde entonces han mantenido en secreto sus planes de boda. Después volvieron a verse en La odisea de Christopher Nolan, y se transformaron en una de las parejas más glamorosas de Hollywood.

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