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Preocupación por la salud de Brad Pitt: admitió que volvió a tomar alcohol

El actor confesó "pensamientos suicidas" y reconoció que atraviesa un recaída tras años de consumos problemáticos.

¿Qué pasa con Brad Pitt?: preocupación por la salud la salud de la estrella de Hollywood

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El actor Brad Pitt volvió a referirse públicamente a su consumo problemático de alcohol y reconoció que retomó el consumo después de siete años de sobriedad. En una entrevista con la revista Esquire, explicó que actualmente intenta hacerlo de manera controlada y admitió que en algunas ocasiones se excedió.

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“Estuve sobrio durante siete años. Y luego recaí”, contó Pitt durante la conversación. Según explicó, desde entonces intenta mantener un consumo limitado: “Un par de veces me confié demasiado y pensé: ‘No, esto no me conviene’. No en grandes cantidades”.

El tema apareció mientras el periodista compartía una charla con el actor en su casa. Pitt incluso le ofreció vino y explicó que podía tomar un par de copas, aunque debía evitar ir más allá. “No puedo tomar. Tengo que ser profesional al respecto”, indicó.

El difícil momento que atravesó tras su divorcio con Angelina Jolie

Durante la misma entrevista, Pitt también recordó uno de los momentos más complejos de su vida personal. Al referirse a los conflictos familiares que atravesó durante los años posteriores a su separación de Angelina Jolie, reveló que llegó a tener “pensamientos suicidas”.

El actor describió aquella etapa como un período en el que el dolor emocional llegó a ser “opresivo”. “No iba a hacer nada al respecto, pero podía sentir el frío acero de la bala en mi cabeza”, relató.

Pitt y Jolie se separaron en 2016, después de un episodio ocurrido durante un vuelo que derivó en una investigación y profundizó la crisis de la pareja. La actriz denunció posteriormente al actor por violencia de género, algo que Pitt negó. La disputa legal y familiar se extendió durante años.

Ambos fueron declarados legalmente solteros en 2019, aunque el proceso de divorcio concluyó recién en 2024.

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