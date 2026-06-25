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A un año del estreno de Shrek 5, confirmaron que Burro tendrá su propia película

Preparan el spin-off sobre el carismático compañero de Sherk y Eddie Murphy regresa para ponerle la voz al amigo del ogro.

Los animadores de DreamWorks se inspiraron en un animal de carne y hueso para armar el personaje.

Los animadores de DreamWorks se inspiraron en un animal de carne y hueso para armar el personaje.

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Antes del estreno de Shrek 5, el 30 de junio de 2027, los productores de Hollywood confirmaron que Burro, el amigo y carismático personaje de la franquicia de Shrek tendrá su propia pelicula.

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Universal Pictures y DreamWorks Animation anunciaron que el asno tendrá su spin-off en solitario y que Eddie Murphy regresará para ponerle la voz al personaje, amigo del ogro.

La película se titulará simplemente Burro (Donkey) que se esternará el 30 de junio de 2028, justo un año después del debut oficial en cines de la nueva historia del ogro gruñón creado por el escritor estadounidense William Steig.

Desde el estreno de la película original en 2000, que recaudó 500 millones de dólares y fue el primer film animado que ganó un Premio Oscar, Shrek y sus producciones derivadas (incluyendo las dos películas de El Gato con Botas) acumula más de 3 mil millones de dólares a nivel mundial.

Shrek 5: la trama de la nueva pelicula de la franquicia

Shrek 5 seguirá a Shrek, Fiona y Burro en una aventura por la gran ciudad y presentará a sus hijos adolescentes. El primer avance oficial ya se conoció y dejó un gran debate en redes sociales. Muchos fanáticos criticaron que el diseño del pantano y de los personajes se ve demasiado limpio y moderno, lejos del tono rústico de las películas anteriores.

Shrek 5 se estrenará oficialemente el 30 de junio de 2027, en pleno verano de Estados Unidos, con los protagónicos de Mike Myers, Eddy Murphy y Cameron Diaz. Los actores de Hollywood regresan al mundo ficticio de Muy Muy Lejano en sus icónicos papeles de Shrek, Burro y Fiona, mientras que Zendaya se une al reparto con un papel que todavía se mantiene en secreto.

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