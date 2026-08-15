Disney confirmó la secuela de "Coco": de qué se trata y cuándo se estrena La segunda parte de la historia traerá de regreso a Miguel, ahora adolescente, quien deberá enfrentarse a Ernesto de la Cruz en la Tierra de los Muertos. Agregar C5N en









El estreno está programado para noviembre de 2029, aunque todavía quedan muchos detalles por revelar. Redes sociales

Disney y Pixar presentaron los primeros bocetos de Coco 2, mostrando a un Miguel adolescente junto a su inolvidable perro Dante. El anuncio se hizo en el marco de la convención D23, el evento oficial más grande de The Walt Disney Company, donde se confirmó que el estreno será en noviembre de 2029.

El actor Benjamín Bratt confirmó que volverá a prestar su voz para el personaje de Ernesto de la Cruz, que buscará vengarse de Miguel luego de ver destruido su legado y lo obligará a hacer una alianza en el Mundo de los Muertos.

La dirección estará otra vez a cargo de Lee Unkrich y Adrian Molina, tal como lo hicieron en la historia original del 2017, con la producción de Mark Nielsen, el mismo de Toy Story 4 y de Inside Out 2.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pixar (@pixar) Coco 2 buscará repetir el éxito de taquilla La primera Coco fue un hito de taquilla, ya que recaudó más de 800 millones de dólares a nivel global y obtuvo dos Premios Oscar: Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original por el tema Recuérdame (Remember Me), escrito por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez. Con este anuncio, Pixar sigue la estrategia de dar continuidad a los grandes éxitos como las franquicias de Toy Story 5 y de Inside Out 2, entre otros.