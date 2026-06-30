Se reveló la causa de muerte de la actriz Daveigh Chase, protagonista de "La Llamada"

El inesperado fallecimiento de la artista, que le puso la voz a "Lilo & Stitch", sorprendió a la industria de Hollywood. Ante las especulaciones varios medios estadounidenses compartieron los resultados de la autopsia.

Daveigh Chase, la actriz de "La Llamada" murió a los 35 años , y en las últimas horas el Departamento Forense del Condado de Los Ángeles dictaminó la causa de su muerte. En un principio varios medios compartieron que la joven, que presentaba un cuadro de delgadez extrema, falleció por meningitis y una infección en la sangre , lo que causó el colapso de sus órganos.

Sin embargo, las autoridades informaron que la muerte de Chase fue por complicaciones vinculadas al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) sumado al consumo crónico de múltiples sustancias , aseguró el medio Us Weekly.

Un día antes de su muerte, su novio Roy Hernández creó una campaña GoFundMe en la que describió el estado de la actriz: "Cuando empezó a perder peso, finalmente accedió a ir al hospital, y fue entonces cuando supimos lo grave que era su estado ". "Los médicos me dijeron que la medicación no estaba funcionando y que iba a morir. A pesar de todo, Daveigh quiere pasar el tiempo que le queda conmigo, cómodos y juntos, en lugar de en un hospital", sentenció.

El entorno más íntimo de la artista, de 35 años, pidió al público que no donen fondos a la plataforma GoFundMe, a beneficio de su supuesta pareja y la familia de ella, Roy Hernández.

El representante de Chase, John Ryan, habló con The New York Times y remarcó sobre el hombre que " un hombre que dice ser su novio, del que ninguno de nosotros conoce, ni sus amigos ni su familia, hemos oído hablar de él, creó una campaña en GoFundMe en nombre de ‘ella y su familia’ , en la que la puso a ella como organizadora”.

Según explicó el círculo cercano a la protagonista de La Llamada tenía un fondo fiduciario donde se acumulaban sus regalías por los trabajos cinematográficas.

La carrera de Daveigh Chase

La artista desde pequeña sabia que quería dedicarse a la actuación por lo que sus primeros pasos los hizo en Hollywood. En 2002 le puso la voz a Lilo en la película animada de Disney Lilo & Stitch. Ese mismo año, también fue la voz de Chihiro Ogino en el doblaje al inglés de El viaje de Chihiro, la obra maestra de Hayao Miyazaki.

Pero su interpretación de Samara Morgan en La llamada fue lo que la catapultó a la fama mundial. Su actuación como la nena fantasma que sale del pozo y aterroriza a los protagonistas la convirtió en un personaje inolvidable del cine de terror. Por ese papel, recibió el MTV Movie Award a la mejor villana en 2003.

El recorrido de Daveigh Chase por la televisión y el cine

Después de su éxito en el cine, Chase sumó un papel clave en la televisión: fue Rhonda Volmer en la serie de HBO Big Love, donde participó en 32 episodios a lo largo de cinco temporadas. Su carrera también incluye títulos como Donnie Darko, El quinto de Beethoven y apariciones en series como Sabrina, la bruja adolescente y ER Emergencias.