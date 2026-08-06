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Jared Leto quedó afuera de una mega producción, tras las denuncias por abuso sexual

La productora cinematográfica suspendió la contratación del actor tras conocerse testimonios de víctimas, quienes lo acusan de abuso sexual, pese a que él siempre lo negó.

El cantante iba compartir elenco con Al Pacino y Jessica Chastain pero lo bajaron tras conocerse los abusos.

El cantante iba compartir elenco con Al Pacino y Jessica Chastain pero lo bajaron tras conocerse los abusos.

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Jared Leto quedó afuera de una importante películas de Hollywood como consecuencia de las denuncias de abuso sexual por parte de 4 mujeres que compartieron un set de filmación con él. Él siempre negó las acusaciones.

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El artista fue desvinculado de un proyecto de cine, un thriller político llamado Assassination decidieron dar marcha atrás con el protagonista de 30 Seconds to Mars. El famoso ya estaba definiendo los detalles de su papel, pero la productora decidió cancelar las negociaciones tras los contundentes testimonios, según el portal Page Six.

El largometraje, que estará bajo la dirección del ganador del Oscar Barry Levinson y contará con un guion coescrito por David Mamet, reúne a figuras de la talla de Jessica Chastain, Al Pacino, Brendan Fraser y Bryan Cranston.

El cantante quedó expuesto en el documental de la BBC Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood, donde cuentan sobre las graves acusaciones del líder de la banda estadounidense de rock alternativo. El impacto mediático sobre la reputación de Leto tras la difusión de la investigación de la cadena de radio y tv pública del Reino Unido y las publicaciones previas como la de 2025 del semanario Air Mail.

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El documental de la BBC sobre Jared Leto: los detalles

El documento reúne los relatos de diez mujeres sobre episodios ocurridos entre 2002 y 2016, época en la que ellas tenían entre 16 y 18 años. Las víctimas describieron patrones de conducta que incluyen supuestos mecanismos de manipulación, acoso y abuso de poder en el entorno de la banda del músico y el modelaje en Los Ángeles. “Esto ocurrió hace 25 años y siempre se salió con la suya”, aseguró una de las víctimas.

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