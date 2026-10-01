Robbie Williams recordó a Amalia Granata en su show de Buenos Aires: "No es..."

El músico rememoró, entre risas, el episodio ocurrido durante su primera visita al país, en 2004, y sorprendió a todos los espectadores con una referencia inesperada sobre aquella historia personal que se hizo pública.

Durante el primero de sus tres recitales en Buenos Aires en el marco de su regreso a la Argentina después de dos décadas, el cantante británico Robbie Williams sorprendió al público del Movistar Arena con una broma sobre su supuesto encuentro íntimo con Amalia Granata en 2004. Sin embargo, el remate de la historia tuvo un final inesperado.

El testimonio de la mujer que denunció a Joaquín Levinton: "Estuve sometida..."

El artista abrió el momento de diálogo con sus fans con una disculpa por la extensa espera para regresar al país, y explicó que sus problemas con las adicciones habían demorado la visita. "Perdón por los 20 años que pasaron", expresó, y luego reconoció que en aquella etapa estaba en rehabilitación antes de asegurar: "Ahora estoy bien".

Con el estadio atento a sus palabras, Williams elevó todavía más la expectativa y lanzó una frase que rápidamente fue vinculada con su recordada historia junto a Granata: "¿Saben que me encontré a una fan con la que me acosté la última vez que estuve aquí?". La reacción de los presentes fue inmediata y llenó el recinto de gritos.

"Perdón por los 20 años que pasaron. Saben que me encontré con una fan con la que me acosté la última vez? NO ES LA QUE USTEDES CREEN" No puedo creer la que acaba de hacer este genio. ROBBIE WILLIAMS. pic.twitter.com/jHr0uvCW7O

Sin embargo, el cantante cortó enseguida cualquier interpretación sobre un supuesto reencuentro con la diputada provincial. "No es la que ustedes creen", aclaró mientras una cámara mostraba a un hombre ubicado entre el público, que terminó convertido en el protagonista de la ocurrencia y recibió toda la atención del músico durante varios segundos.

Williams continuó con la broma al reconocer al espectador y destacar algunos rasgos que supuestamente le permitían identificarlo después de tantos años. "Fuiste un amante muy tierno", dijo entre risas, antes de resaltar que recordaba sus ojos y celebrar el supuesto reencuentro, en una escena que provocó carcajadas entre los asistentes al Arena de Buenos Aires.

Robbie Williams se encuentra en Argentina para sus shows en el Arena de Buenos Aires.

El episodio ocurrió pocas horas después de que Granata apareciera en el Hotel Faena, donde Williams se aloja durante su estadía porteña, una coincidencia que generó especulaciones en redes y medios porque ambos habían protagonizado una historia en 2004, aunque luego se explicó que la legisladora había concurrido al cumpleaños de una amiga.

Por qué Amalia Granata estaba en el mismo hotel que Robbie Williams

La presencia de Amalia Granata en el Hotel Faena, donde se hospedaba Robbie Williams, generó especulaciones durante la cobertura televisiva previa al recital del cantante. La diputada provincial había ingresado al establecimiento con una bolsa, justo cuando distintos medios seguían la estadía del artista británico en Puerto Madero.

Amalia Granata compartió una foto en el cumpleaños Mariana Gallego, esposa de Mauricio D’Alessandro, dentro del hotel Faena. Instagram: /amaliagranata

El episodio remitió directamente a la historia que ambos protagonizaron en 2004. Sin embargo, Granata no había ido a encontrarse con el músico: asistió al cumpleaños de la abogada Mariana Gallego, esposa de Mauricio D'Alessandro, junto con otras figuras del espectáculo invitadas al festejo privado.

Yanina Latorre, una de las asistentes a la celebración, explicó al aire qué había ocurrido y contó la reacción de los fanáticos que estaban fuera del establecimiento: "Vengo del cumpleaños de Mariana Gallego", relató, antes de aclarar: "Pero no fue a estar con Robbie Williams, estaba invitada al cumpleaños", mientras Granata también compartía una foto desde el hotel.