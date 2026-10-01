1 de octubre de 2026 Inicio
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Bochini apoyará a Gastón Gaudio en las elecciones de Independiente: "Pase, maestro, lo estábamos esperando"

El máximo ídolo de la historia del club confirmó que integrará la lista del extenista para los comicios del 13 de diciembre y asumirá como asesor futbolístico.

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Gaudio y Bochini

Gaudio y Bochini, juntos, en el lanzamiento de la candidatura del extenista.

En la antesala de las elecciones presidenciales en Independiente fijadas para el 13 de diciembre, Gastón Gaudio confirmó oficialmente que Ricardo Enrique Bochini formará parte de su equipo de trabajo en el rol de asesor futbolístico. La noticia generó un fuerte impacto en la política interna de la institución de Avellaneda, donde el máximo referente del club participará activamente de los próximos comicios.

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El anuncio oficial se formalizó mediante un video en redes sociales articulado a través de la icónica frase "Pase, maestro, lo estábamos esperando", un guiño a las palabras con las que Diego Maradona recibió a Bochini en el Mundial de México 1986. Al argumentar su decisión, el "Bocha" destacó la honestidad del excampeón de Roland Garros luego de mantener conversaciones con diversas agrupaciones. A su vez, el ídolo aclaró que no percibirá ningún sueldo extra por sus nuevas funciones, conservando únicamente el honorario que percibe desde hace diez años por su trayectoria deportiva.

Durante sus declaraciones, la leyenda del "Rojo" desmintió que su figura sea utilizada con fines políticos y reafirmó su intención de convocar a otras glorias institucionales para conducir el proyecto futbolístico de manera conjunta. Además, Bochini reveló que la propuesta encabezada por Gaudio contempla el desembarco del sponsor publicitario más importante en la historia económica del club. "Quiero ayudar a que el club más grande del mundo vuelva a ser lo que fue", expresó.

Por el lado de la plataforma institucional, Gaudio remarcó la importancia de profesionalizar todas las áreas del club, señalando la estructura del Paris Saint-Germain como un modelo organizativo a seguir. En el plano futbolístico, admitió contactos con futbolistas surgidos de la cantera como Esequiel Barco y ponderó a Gabriel Milito como el perfil ideal de director técnico. Asimismo, el candidato descartó cualquier posibilidad de convertir a Independiente en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD).

El panorama electoral de cara al 13 de diciembre definirá al sucesor de Néstor Grindetti, quien decidió no competir por la reelección. De esta forma, los comicios contarán con cuatro listas principales: la propuesta de Gastón Gaudio junto a Bochini, el proyecto del dirigente Luciano Nakis, la candidatura de otra figura histórica como Daniel Bertoni y la postulación del periodista Enrique "Quique" Sacco.

Gaudio junto a glorias de la institución en un almuerzo donde lanzó su candidatura.

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