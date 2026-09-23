23 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Se conoció la decisión de Juana Viale sobre los programas de Mirtha Legrand en medio de su internación

En Puro Show revelaron qué hará la nieta de diva de los almuerzos con los programas de la icónica conductora, mientras permanece bajo supervisión médica.

Por
La decisión de Juana Viale sobre los programas de su abuela.

La decisión de Juana Viale sobre los programas de su abuela.

Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand en su programa, ya que la diva permanece internada.
Te puede interesar:

Juana Viale contó cómo sigue Mirtha Legrand después de una nueva internación: qué dijo

Mientras la Chiqui continúa bajo observación y evoluciona favorablemente, se conoció qué decisión tomaron Juana y la producción respecto de las emisiones de este fin de semana.

Según revelaron en Puro Show, Viale seguirá al frente de los dos ciclos, tal como lo viene haciendo durante la ausencia de la icónica conductora. La medida responde a un acuerdo entre Mirtha y la producción, mientras esperan su recuperación.

“Juana va a seguir al frente de los almuerzos y las cenas del programa de Mirtha Legrand, esperando la recuperación de la reina”, aseguró Matías Vázquez.

De esta manera, Juana conducirá La noche de Mirtha el sábado por la noche y Almorzando con Juana el domingo al mediodía, hasta que su abuela pueda retomar sus compromisos televisivos.

La salud de Mirtha Legrand: Qué dice el nuevo parte medico del 23 de septiembre

La salud de la conductora Mirtha Legrand tiene el vilo a su círculo íntimo y al país. Luego de la última internación del 18 de septiembre, el Sanatorio Mater Dei publicó un nuevo parte médico respecto a su salud y confirmó que se encuentra “con buena evolución”.

En el documento indica que “continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evaluación. Permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”.

“Su familia y profesionales, médicos agradecen los saludos y muestras de cariño. De no mediar cambios, el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Juana Viale habló sobre Mirtha Legrand.
play

Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha Legrand: "Sigue en la clínica"

En ese mismo circuito callejero, en 2024, obtuvo sus primeros puntos en la Fórmula 1.

Tras el inesperado cambio, así quedó el cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Uno de estos exparticipantes de la casa más famosa pasó de la paternidad a tener un nieto.

Pasó por Gran Hermano, fue papá por tercera vez y ahora será abuelo: "Maravilloso"

Rockstar confirmó que habrá una opción con idioma español para el lanzamiento de GTA VI.

Bombazo: se filtró cuándo será lanzado el esperado modo multijugador de GTA VI

Lali Espósito volvió a demostrar que su figura trasciende el entretenimiento y el cine.

Lali Espósito habló sobre la remera de las Malvinas Argentinas que lució en el Festival de San Sebastián

A sus 73 años, Vera Holtz continúa activa en el mundo artístico. Su presente combina trabajos audiovisuales, proyectos independientes y actividad teatral.

Lucinda en Avenida Brasil: que fue de la vida de la actriz Vera Holtz

Rating Cero

La decisión de Juana Viale sobre los programas de su abuela.

Se conoció la decisión de Juana Viale sobre los programas de Mirtha Legrand en medio de su internación

Puma Rodríguez atacó a Levinton sin saberlo.

El papelón del Puma Rodríguez: destrozó una canción de Joaquín Levinton mientras el cantante estaba a su lado

La Chiqui atraviesa un delicado momento de salud.

La dramática decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand en medio de su internación

Un famoso ex hermanito cortó la relación que mantenía con su novia.

Se separó un ex Gran Hermano tras dos años de rumores de infidelidad: ya tuvo escándalos con una ex

El comediante fue visto con su pareja en una obra de teatro.

Tras su separación con Emilia Attias, el Turco Naim fue visto con otra mujer: las imágenes

La ex participante de Gran Hermano se mostró muy feliz al anunciar su nuevo desafío laboral.

Se supo cuál es la propuesta subida de tono que aceptó Luana Fernández después de su paso por Gran Hermano

últimas noticias

La decisión de Juana Viale sobre los programas de su abuela.

Se conoció la decisión de Juana Viale sobre los programas de Mirtha Legrand en medio de su internación

Hace 11 minutos
Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia de Discapacidad Nacional, en Comodoro Py.

Otro revés para Spagnuolo: la Cámara rechazó que sea querellante en una causa por la filtración de los audios

Hace 12 minutos
Un vecino de San Isidro recuperó más de $27 millones tras reclamar por un plan de ahorro.

San Isidro: un vecino recuperó más de $27 millones tras reclamar por un plan de ahorro automotor

Hace 15 minutos
Puma Rodríguez atacó a Levinton sin saberlo.

El papelón del Puma Rodríguez: destrozó una canción de Joaquín Levinton mientras el cantante estaba a su lado

Hace 28 minutos
La Chiqui atraviesa un delicado momento de salud.

La dramática decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand en medio de su internación

Hace 29 minutos