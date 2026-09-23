En Puro Show revelaron qué hará la nieta de diva de los almuerzos con los programas de la icónica conductora, mientras permanece bajo supervisión médica.

La decisión de Juana Viale sobre los programas de su abuela.

Juana Viale continuará al frente de los programas de su abuela, Mirtha Legrand , durante el tiempo que la conductora permanezca internada en el Sanatorio Mater Dei.

Mientras la Chiqui continúa bajo observación y evoluciona favorablemente, se conoció qué decisión tomaron Juana y la producción respecto de las emisiones de este fin de semana.

Según revelaron en Puro Show, Viale seguirá al frente de los dos ciclos, tal como lo viene haciendo durante la ausencia de la icónica conductora. La medida responde a un acuerdo entre Mirtha y la producción, mientras esperan su recuperación.

“Juana va a seguir al frente de los almuerzos y las cenas del programa de Mirtha Legrand, esperando la recuperación de la reina” , aseguró Matías Vázquez.

De esta manera, Juana conducirá La noche de Mirtha el sábado por la noche y Almorzando con Juana el domingo al mediodía, hasta que su abuela pueda retomar sus compromisos televisivos.

La salud de Mirtha Legrand: Qué dice el nuevo parte medico del 23 de septiembre

La salud de la conductora Mirtha Legrand tiene el vilo a su círculo íntimo y al país. Luego de la última internación del 18 de septiembre, el Sanatorio Mater Dei publicó un nuevo parte médico respecto a su salud y confirmó que se encuentra “con buena evolución”.

En el documento indica que “continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evaluación. Permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”.

“Su familia y profesionales, médicos agradecen los saludos y muestras de cariño. De no mediar cambios, el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico”, concluyó.