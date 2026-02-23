Casi 20 años después, vuelve Robbie Williams a la Argentina: cuándo se ponen a la venta las entradas El cantante británico se presentará en el Movistar Arena el próximo 1 de octubre en el marco de la presentación para su más reciente álbum de estudio, BRITPOP. + Seguir en







La última presentación de Robbie Williams fue en 2006 en el Estadio Monumental

Casi 20 años de su última presentación en Argentina, Robbie Williams anunció que regresará al país para brindar un show el próximo jueves 1 de octubre en el Movistar Arena.

En septiembre pasado, el cantante británico había tenido un intercambio con una argentina durante su presentación en el Aftersun Festival y había prometido volver. “Sé que muchos preguntan en la Argentina para que haga un show, veo sus comentarios… Ya voy a ir, se los prometo, y capaz será el año que viene", había anticipado y cumplió.

Robbie pisará suelo argentino en el marco de su gira tras el lanzamiento de su último álbum de estudio, BRITPOP, logrando con este su 16º álbum Número 1 en el Reino Unido en enero de 2026, rompiendo el récord histórico del artista con más álbumes Número 1 en el Reino Unido.

Robbie Williams venta de entradas La gira comenzó el pasado 31 de mayo en Edimburgo y se extendió hasta el 2 de octubre en Atenas, convocando a más de 250.000 personas solo en el Reino Unido, y 1.2 millones de personas a lo largo de todo el tour. Está previsto su reinicio para el 5 de junio en Alemania y continuará por otras ciudades europeas antes de su desembarco en Latinoamérica.

Cuándo se pondrán a la venta las entradas para el show de Robbie Williams en Argentina Tras su fallida presentación en 2018, Robbie Williams regresará a la Argentina el próximo 1° de octubre en el Movistar Arena y las entradas se podrán adquirir solo a través de la página oficial del estadio.

Desde el martes 24 de febrero a las 12, se llevará a cabo la preventa exclusiva para aquellos que tengan American Express Platinum. Mientras que la venta general finalmente se realizará a partir del jueves 26 de febrero a las 12.