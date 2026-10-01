Denuncian a Luis Caputo por el RIGI de Diablillos y el negocio millonario de una empresa ligada a su primo

Central Puerto, vinculada con Nicolás "Nicky" Caputo, ganó u$s137,6 millones al vender su parte en la minera AbraSilver. Una abogada pidió investigar negociaciones incompatibles y uso de información privilegiada.

La abogada Virginia Marta Cassola denunció penalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, por aprobar el RIGI del proyecto minero Diablillos antes de que Central Puerto, empresa vinculada con su primo Nicolás "Nicky" Caputo, vendiera con una ganancia de u$s137,6 millones su participación en AbraSilver. La causa recayó en el Juzgado Federal N°11, subrogado por Ariel Lijo.

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La denuncia pide investigar negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes, defraudación y uso de información privilegiada. Alcanza también a directivos y accionistas de Central Puerto. No hay decisión judicial que establezca que alguno de ellos cometió esos delitos.

Según informó la periodista Felicitas Bonavitta en Minuto Uno por C5N, Central Puerto invirtió unos u$s25,5 millones en AbraSilver, la minera canadiense dueña de Diablillos, y llegó a controlar cerca del 9,9% de las acciones. El 16 de septiembre de 2026 anunció la venta de toda su participación por unos u$s163,1 millones.

La empresa informó que cobró 228,4 millones de dólares canadienses, frente a una inversión original de 35,7 millones. Explicó que vendió porque la participación había dejado de ser estratégica.

El proyecto solicitó su adhesión el 20 de noviembre de 2025 y completó la información requerida el 26 de febrero de 2026. El Comité Evaluador recomendó aprobarlo al día siguiente, y la Secretaría de Minería emitió un informe técnico favorable.

Proyecto Diablillos: un pasamanos millonario. No te pierdas este informe de @FelicitasBV para #Minuto1 . Mirá #C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/VEtOWBR2k0

Caputo firmó la Resolución 562/2026 el 7 de mayo, publicada en el Boletín Oficial el 11 de mayo. La norma incorporó a Diablillos al régimen con fecha de adhesión del 26 de febrero.

Cassola pidió investigar qué información tenía el ministro, qué contactos mantuvo con AbraSilver y Central Puerto y si hubo decisiones fuera de los procedimientos habituales. Plantea como hipótesis que la compañía pudo acceder antes a información no pública sobre la aprobación.

La Justicia deberá probar si hubo una maniobra irregular

Central Puerto cotiza en Buenos Aires y Nueva York y está vinculada con Nicolás "Nicky" Caputo, primo del ministro. Los vínculos societarios o familiares no prueban por sí solos una conducta ilícita.

Hay dos hechos comprobados: Caputo firmó la resolución que incorporó Diablillos al RIGI y Central Puerto ganó una suma millonaria al vender su participación. Falta probar si entre ambos hubo una maniobra irregular o uso de información reservada.