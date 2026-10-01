2 de octubre de 2026 Inicio
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Amazon presenta su nueva línea de Kindle con cambios de diseño y autonomía extendida

La compañía tecnológica presentó el rediseño integral de sus populares e-readers, con mayor velocidad, opciones en aluminio y baterías sustituibles por el usuario para adecuarse a las regulaciones de la Unión Europea.

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El Kindle básico mantiene su formato compacto de 6 pulgadas.

El Kindle básico mantiene su formato compacto de 6 pulgadas.

Amazon

Amazon anunció la renovación completa de su familia de e-readers, alcanzando simultáneamente a los modelos Kindle básico, Paperwhite y Colorsoft. La nueva generación de dispositivos llega con un diseño aproximadamente un milímetro más delgado que sus antecesores y con una reubicación estratégica del botón de encendido, que pasa de la parte inferior al lateral derecho superior.

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El cambio estético principal se encuentra en la pantalla, fabricada mediante una construcción de apilamiento inverso que logra una superficie completamente alisada de borde a borde. Este desarrollo elimina la pantalla rehundida del modelo básico e integra una capa oscura perimetral pensada para impedir que las nuevas tonalidades de la carcasa -que ahora cubren todo el chasis e incluyen por primera vez opciones en aluminio- interfieran con la experiencia de lectura.

En el apartado técnico y de sustentabilidad, la empresa estadounidense incorporó baterías sustituibles por el usuario. Esta modificación responde de forma anticipada al Reglamento de la Unión Europea sobre baterías, normativa que exigirá a partir de febrero de 2027 que los dispositivos portátiles cuenten con unidades acumuladoras que puedan extraerse y reemplazarse fácilmente.

Kindle Colorsoft mantiene el foco en la lectura a color con una pantalla pensada para conservar el aspecto del papel.

Kindle Colorsoft mantiene el foco en la lectura a color con una pantalla pensada para conservar el aspecto del papel.

Dentro del catálogo, el Kindle básico de 6 pulgadas destaca por abrir los libros un 30% más rápido que la versión anterior, ofreciendo 16 GB de almacenamiento y hasta seis semanas de autonomía, además de estrenar una variante premium de aluminio con 32 GB. Por su parte, los modelos Paperwhite y Colorsoft mantienen sus pantallas e integran versiones Signature Edition, las cuales suman trasera de aluminio, pines de contacto para bases de carga y hasta doce semanas de autonomía en el caso del Paperwhite.

Como novedad complementaria, Amazon lanzó el Kindle Click, un control remoto Bluetooth de u$s34,99 que permite pasar de página a distancia y ajustar la iluminación de la pantalla. La nueva familia arranca en los u$s149,99 para el modelo de entrada, e incluye accesorios adicionales como fundas con botones físicos e integraciones magnéticas que ya pueden reservarse.

La nueva variante de aluminio lleva por primera vez un acabado más premium al Kindle más pequeño de la gama.

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