Amazon presenta su nueva línea de Kindle con cambios de diseño y autonomía extendida La compañía tecnológica presentó el rediseño integral de sus populares e-readers, con mayor velocidad, opciones en aluminio y baterías sustituibles por el usuario para adecuarse a las regulaciones de la Unión Europea. Por Agregar C5N en









El Kindle básico mantiene su formato compacto de 6 pulgadas. Amazon

Amazon anunció la renovación completa de su familia de e-readers, alcanzando simultáneamente a los modelos Kindle básico, Paperwhite y Colorsoft. La nueva generación de dispositivos llega con un diseño aproximadamente un milímetro más delgado que sus antecesores y con una reubicación estratégica del botón de encendido, que pasa de la parte inferior al lateral derecho superior.

This is one of the biggest Kindle redesigns since the original Paperwhite.



The team redesigned the devices from the ground up, beginning with a reverse-stack display —a first for e-readers.



Weeks worth of battery Edge-to-edge color display The most pocket-sized Kindle… pic.twitter.com/S3BDEwekVM — Amazon (@amazon) October 1, 2026 El cambio estético principal se encuentra en la pantalla, fabricada mediante una construcción de apilamiento inverso que logra una superficie completamente alisada de borde a borde. Este desarrollo elimina la pantalla rehundida del modelo básico e integra una capa oscura perimetral pensada para impedir que las nuevas tonalidades de la carcasa -que ahora cubren todo el chasis e incluyen por primera vez opciones en aluminio- interfieran con la experiencia de lectura.

En el apartado técnico y de sustentabilidad, la empresa estadounidense incorporó baterías sustituibles por el usuario. Esta modificación responde de forma anticipada al Reglamento de la Unión Europea sobre baterías, normativa que exigirá a partir de febrero de 2027 que los dispositivos portátiles cuenten con unidades acumuladoras que puedan extraerse y reemplazarse fácilmente.

Kindle Colorsoft mantiene el foco en la lectura a color con una pantalla pensada para conservar el aspecto del papel. Amazon Dentro del catálogo, el Kindle básico de 6 pulgadas destaca por abrir los libros un 30% más rápido que la versión anterior, ofreciendo 16 GB de almacenamiento y hasta seis semanas de autonomía, además de estrenar una variante premium de aluminio con 32 GB. Por su parte, los modelos Paperwhite y Colorsoft mantienen sus pantallas e integran versiones Signature Edition, las cuales suman trasera de aluminio, pines de contacto para bases de carga y hasta doce semanas de autonomía en el caso del Paperwhite.

Como novedad complementaria, Amazon lanzó el Kindle Click, un control remoto Bluetooth de u$s34,99 que permite pasar de página a distancia y ajustar la iluminación de la pantalla. La nueva familia arranca en los u$s149,99 para el modelo de entrada, e incluye accesorios adicionales como fundas con botones físicos e integraciones magnéticas que ya pueden reservarse.