Robbie Williams reveló el insólito truco que usa para mantener su look: "Es todo polvo y andamios" A sus 52 años, el cantante confesó que se hace tratamientos en la cabeza para disimular la calvicie, y explicó cómo es el método para mantener su imagen de estrella del pop. Agregar C5N en









El cantante planea usar un clásico sistema capilar para mantener su look. Redes sociales

Robbie Williams volvió a sincerarse sobre un aspecto estético al confesar que se pinta la cabeza para salir al escenario, ante una incipiente calvicie que juró va a tratar con un método revolucionario.

Durante una charla en el podcast de Steve Bracknall, el cantante de 52 años reveló que está preocupado por la acelerada pérdida del cabello y contó que no se resigna a perder el pelo porque es una parte importante de su look.

"Soy una estrella del pop, a eso me dedico y se supone que debo tener cierta apariencia y cierto peinado", remarcó sobre el impacto que genera la alopecia en su imagen con el paso del tiempo.

El truco que usa el cantante de Angels ante las cámaras y el público es ponerse un polvo denso para tapar los huecos y despoblados del cuero cabelludo. El músico definió su cabellera como "todo polvo y andamios" y terminó diciendo: "Se ve bien, pero está a punto de desaparecer".

La drástica solución de Robbie Williams Robbie Williams analiza usa un sistema capilar para tapar la calvicie incipiente, un avance de los tradicionales peluquines o pelucas. Estos se fijan directamente sobre el cuero cabelludo mediante mallas transparentes de monofilamento o membrana de poliuretano que simulan la piel. Esta tecnología permite anudar el cabello real punto por punto, logrando una apariencia natural que resiste el ritmo de vida del artista.