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La explicación de Robbie Williams tras el video de la sustancia blanca que cayó de su nariz: "Quiero disculparme"

El cantante británico rompió el silenció y se refirió al video que se volvió viral tras su participación en la final de la Copa Mundial 2026.

El artista explicó que era la extaña escena.

El artista explicó que era la extaña escena.

Redes sociales

Robbie Williams quedó en medio de la polémica tras su participación en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Luego de interpretar Desire, junto a Laura Pausini y Nicole Scherzinger, una situación llamó la atención ¿Qué pasó?

La formación de Argentina para la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.
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Después de cantar, el artista brindó una entrevista que se volvió viral cuando los televidentes notaron un insólito detalle: durante la transmisión algo de color blanco cayó de la nariz del cantante. Las imágenes del momento recorrieron el mundo y en las redes los usuarios señalaron que se trataba de una sustancia ilegal, ya que el artista británico habló abiertamente sobre sus problemas de adicción.

Luego de la repercusión, el cantante publicó un video en sus redes sociales y desde la comodidad de su cama, trató de explicar lo sucedido: "Solo quería disculparme por el objeto que cayó sobre el micrófono ayer. Fue una falta de profesionalismo". De esta manera, explicó que lo que cayó de su nariz en realidad no era droga, sino una pastilla de menta para evitar el mal aliento.

"La gente estaba preocupada por mí, pero no pasa nada porque tengo muchas más", explicó con una sonrisa y mostró que aún tenía dos pastillas más en su lengua. “Just woke up and feeling(...) Mint", concluyó el cantante, llevando calma a los seguidores que se preocuparon por él y echando tierra a los rumores que señalaban un posible decaimiento.

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