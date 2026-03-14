Moria Casán no se privó de nada en La noche de Mirtha, con Mirtha Legrand, cuando la conductora le preguntó por una de las enemistades más importantes de su carrera. Fiel a su estilo directo, "la Chiqui" apuntó: "¿Por qué estás enojada con Susana Giménez?".
Ante esta inquietud, "La One" aseguró: "No estoy enojada con Susana, te lo juro. ¿Cómo voy a estar enojada? Nunca me dio nada para enojarme, al contrario".
La actriz explicó que siempre le preguntan por su colega y que ella, a su vez, siempre hace gala de su "lengua Karateka". "Yo soy como una opinóloga nacional. Tengo un sentido del humor con sarcasmo e ironía, a veces pasada de rosca, que se nota como algo ofensivo. Yo no me doy cuenta de que ofendo", aclaró.
Después, al referirse a la actualidad laboral de la protagonista de La Mary, volvió con su famoso concepto sobre la radicación de su colega en Uruguay: "Retiro impositivo, retiro espiritual". Otra vez, dejó entrever que las decisiones de Giménez tienen más que ver con la billetera que con su paz interior.
Casán suavizó sus palabras diciendo que Susana es una "excelente persona", y que "he ido siempre a sus programas", aunque en la charla expuso que, si bien, fueron cercanas en su juventud, ahora viven mundos distintos.