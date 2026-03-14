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Rosalía pidió perdón por sus dichos sobre Picasso: "No tenía conciencia de casos reales de maltrato"

La artista catalana publicó un video donde aclaró su postura feminista y pidió disculpas por la "falta de sensibilidad" con las mujeres que dieron testimonio sobre los abusos del artista español. "No estoy en paz con lo que dije", confesó.

La cantante aclaró que sus dichos fueron un error producto de la desinformación.

La cantante aclaró que sus dichos fueron un error producto de la desinformación.

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Rosalía rompió el silencio y rectificó su opinión sobre el artista Pablo Picasso: "Me equivoqué, no tenía conciencia de casos reales de maltrato", reconoció.

Los comentarios sobre la intimidad de la pareja se hicieron virales en redes.
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A través de un video en sus redes, la intérprete de Motomami admitió que sus declaraciones anteriores sobre el artista, donde minimizó las acciones del pintor hacia sus parejas, fueron producto de su desinformación. "No estoy en paz con lo que dije. Me he equivocado", sostuvo.

Las opiniones de la cantante surgieron durante un podcast con la escritora Mariana Enríquez, donde defendió la posición de separar al artista de su obra y relativizó los abusos del español. "Quizás ese señor, si le hubiera conocido, no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero, quién sabe, a lo mejor sí. No me importa, disfruto de su obra", había dicho.

"Yo pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, lo típico que has oído hablar, pero no tenía conciencia de casos reales de maltrato", explicó. Enseguida pidió disculpas por la "falta de sensibilidad y empatía" hacia las mujeres que hablaron del tema y dieron testimonio, sobre todo, del maltrato psicológico que padecieron al lado del cubista.

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La artista también reflexionó sobre la presión mediática a la que está expuesta y admitió que a veces se siente abrumada por un mundo "polarizado" donde se espera que las figuras públicas tengan un conocimiento absoluto de todos los temas.

En el documento, no solo rectificó su posición sobre Picasso sino que dejó en claro su identidad política y social. "No tengo más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo. A veces me da miedo denominarme de según qué manera por no ser una representación suficientemente buena", reveló.

Además, aclaró que su activismo se manifiesta a través de su arte: "Está claro que la forma en que vivo, escribo, performeo, canto y hago música que es muy feminista", dijo la artista pop.

Un mensaje para sus seguidores

Lejos de entrar en conflicto con sus detractores, Rosalía aclaró que su mensaje va dirigido a sus seguidores. "No hago este video por los haters, lo hago al revés, para la gente que siempre está ahí", resaltó la española, que fue distinguida como Artista Internacional del Año en los BRIT Awards 2026.

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