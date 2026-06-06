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El doloroso momento que atraviesa Susana Giménez: "Qué tristeza me dio tu partida"

Tras recibir una inesperada noticia, la diva de los teléfonos abrió su corazón y despidió a una querida amiga con un profundo mensaje. "Te quería tanto", escribió.

La conductora despidió a su amiga en redes sociales.

La conductora despidió a su amiga en redes sociales.

Redes sociales

Susana Giménez, muy angustiada, usó sus redes sociales para despedir a la exmodelo y actriz Chunchuna Villafañe, quien falleció el pasado jueves a los 92 años. La noticia fue comunicada por su hija Juana Molina a través de un sentido mensaje en redes sociales.

El Indio Solari junto a Wos, uno de los artistas que lo despidió.
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La diva de los teléfonos está pasando unos días dolorosos tras el fallecimiento de su amiga y compañera artística. Después de guardarse en su hogar y de procesar la inesperada noticia, decidió dedicarle unas palabras junto a una foto donde se las puede ver juntas y modelando, hace unos años atrás.

"Chuncho querida, qué tristeza me dio tu partida. Te quería tanto. Fuiste la más linda de todas, la más buena, la más compañera. Descansá en paz, querida amiga", escribió Susana, totalmente conmovida por la partida de la actriz.

Embed - Susana Gimenez on Instagram: "Chuncho querida que tristeza me dio tu partida te quería tanto , fuiste la más linda de todas la más buena , la más compañera . Descansa en paz querida amiga ."
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Quién fue Chunchuna Villafañe

Su verdadero nombre era Elba. La actriz y exmodelo nació el 9 de abril de 1934. Fue proclamada como una de las bellezas argentinas, y durante la década de los 60 y 70 construyó una carrera marcada por los éxitos.

Su paso a la actuación la consolidó en los escenarios nacionales. Se destacó por su papel de Cecilia en La historia oficial (1985), la película de Luis Puenzo que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. También actuó en No toquen a la nena (1976), Nunca estuve en Viena (1988) y Vidas privadas (2001). En televisión brilló en ciclos como El Rafa y La represa.

Chunchuna

Además de su carrera como actriz, Chunchuna también era arquitecta: se graduó y ejerció la profesión con la misma pasión con la que interpretaba sus papeles. Se involucró y colaboró con el padre Carlos Múgica en la Villa 31 brindando asistencia y trabajo comunitario. Entre 1976 y 1983, debido a la dictadura militar, se exilió. A su regreso, trabajó en la reforma de casas y el diseño de jardines privados y hoteles boutique.

Estuvo en pareja con Horacio Molina y fruto de ese amor tuvieron dos hijos, Juana e Inés Molina. También estuvo en pareja con el cineasta Fernando "Pino" Solanas.

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