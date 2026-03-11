Luciano Castro hizo quebrar en llanto a Moria Casán: "Fuiste la única"

El actor le agradeció a la emblemática figura de la televisión nacional por haberse preocupado por su salud mientras se encontraba en una clínica de rehabilitación, después de separarse de Griselda Siciliani.

Moría Casán se quebró en llanto este miércoles mientras le hacía una entrevista a Luciano Castro, después de que el actor le realizara una emocionante confesión sobre los días que estuvo internado en una clínica de rehabilitación tras su separación de Griselda Siciliani : "Fuiste la única que me llamó todos los días".

La reflexión de Luciano Castro respecto a Griselda Siciliani y sus hijos: "Quiero enmendar, pero primero tengo que aceptar muchas cosas"

"Quiero aprovechar para agradecerte a vos, Moria, porque fuiste la única que me llamó todos los días mientras estuve internado para ver cómo estabas", le confesó Castro, mediante una llamada telefónica que tuvieron durante el programa La mañana con Moria. "Vos siempre supiste lo que pasaba, en dónde estaba, cómo estaba y lo que sentía y jamás dijiste nada", continuó el actor respecto al malestar que sintió por la exposición pública que padeció al separarse de Siciliani.

"¿Cómo no lo iba a guardar? Es más, él me había prometido hablar en mi programa cuando se sintiera en condiciones, pero no le pedí nada. Le dije incluso si no me quería mandar un audio, porque no quería acosarlo en este momento", le contestó Moria, quien no pudo evitar quebrarse en llanto por el emotivo agradecimiento que Castro tuvo hacia ella.

Además, Castro contó detalles sobre su estado de salud mental al salir de la internación en la clínica. "Estoy bien; pedí ayuda y me dieron ayuda", dijo. Luego, agregó: "Me interné. De verdad estuve en un lugar en donde los profesionales y los compañeros del lugar me ayudaron y contuvieron. Estoy sanando para mí y para la gente que más me importa y más amo, que son mis hijos", agregó.

"Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido, pero por suerte pedí ayuda y me ayudaron. Eso es lo más importante", concluyó Castro.

Luciano Castro tuvo un mano a mano con Moria Casán donde se mostró más vulnerable que nunca, haciendo una fuerte autocrítica de todo lo que debió pasar tras quedar expuesto por la infidelidad a Griselda Siciliani y el duro momento que pasaron sus hijos.

"Me comía al mundo, lo vomitaba y lo volvía a comer. Ese personaje me trajo a donde estoy. Era inseguridad, autoestima baja, un mundo paralelo y la realidad es una sola, la que existe. Hoy estoy acomodando mis emociones, sentimientos, ser mejor en todo", explicó durante una entrevista en La Mañana de Moria por El Trece.

Embed - "QUIERO ENMENDAR": Luciano Castro sobre recuperar a GRI SICILIANI, EL AMOR DE SU VIDA y A SUS HIJOS

Ante tanta exposición y el daño que había causado a las personas que más ama, el actor hizo una profunda reflexión donde señaló: "Lo primero que tenés que hacer es rendirte, porque si no seguís trabajando para el afuera y no para vos. Lo último que voy a hacer es enmendar, primero tengo que aceptar un montón de cosas de mi personalidad".

"La sanación es lo que quiero para mí. Lo que venga después es fruto de haber sanado", indicó con calma y consideró que "un cambio real conlleva un tiempo largo", cerró.

Luciano Castro y la exposición que repercutió en la vida de sus hijos

Cuando habló sobre el proceso de sanación, por el cual se internó y recibió el alta recientemente, Luciano Castro hizo referencia a la importancia de sus tres hijos, Mateo, Fausto y Esperanza, quienes lo supieron acompañar durante el proceso e incluso fueron a visitarlo durante la internación.

"Mis hijos saben la verdad de todo, me acompañaron, me dijeron que están orgullosos de mí, no tengo nada que decirles. Tengo que hacer, más que decir. Ya cuando uno mintió y manipuló tanto, la palabra de uno pierde veracidad, es como la de un político", le contó a Moria.

Griselda Siciliani y Luciano Castro La pareja se separó en medio de los rumores de infidelidad del actor. Redes sociales

Por último, sobre el tratamiento que debe llevar a cabo luego de recibir el alta, el actor remarcó que por una cuestión de trabajo y contratos que debe cumplir, tiene salidas permitidas y vuelve siempre a la clínica.

"Me levanto a primera hora, desayuno con los compañeros, son mis nuevos amigos para toda la vida. Hacemos lectura, compartimos un rato, meditamos, y arranca el día. Entré con fecha de salida, de internación, mucho miedo, no podía parar de llorar y temblar. No hay otro camino", reveló a corazón abierto.