La impresionante transformación física de Susana Giménez a los 82 años: tratamiento rejuvenecedor La conductora regresó al país tras realizar una terapia de bienestar en España. Las imágenes de su reaparición generaron comentarios por su nueva apariencia.







Susana Giménez volvió al país luego de pasar varias semanas en España.

Durante su estadía en Madrid realizó un tratamiento de bienestar en una clínica especializada.

Según trascendió, el proceso buscó mejorar dolores físicos vinculados a una operación de cadera.

Luego de completar la terapia, se mostró públicamente con una nueva apariencia que generó repercusión. La conductora Susana Giménez volvió a aparecer en público luego de una estadía en España y sorprendió por su nuevo aspecto. La figura televisiva viajó a Madrid para celebrar su cumpleaños número 82 y aprovechó el viaje para realizar un tratamiento de bienestar durante varias semanas.

Su regreso al país generó gran repercusión cuando se difundieron imágenes de un encuentro con amigos. En ese marco, muchos notaron un cambio en su apariencia y comenzaron a circular comentarios sobre la experiencia que había realizado en una clínica de la capital española.

Las versiones sobre el proceso que atravesó surgieron en programas de televisión y rápidamente despertaron curiosidad entre seguidores y espectadores, que buscaban conocer los detalles del procedimiento y el motivo de su viaje.

Susana Gimenez Captura: América TV Los detalles de la transformación física de Susana Giménez De acuerdo con lo que contó la panelista Yanina Latorre en el programa SQP, la conductora permaneció aproximadamente un mes en una clínica exclusiva de Madrid para realizar una terapia vinculada al bienestar físico. Según explicó, el tratamiento no estuvo relacionado con un procedimiento estético sino con la mejora del estado general del cuerpo. La conductora habría buscado aliviar molestias físicas que arrastra desde hace tiempo, especialmente después de una operación en la cadera.

Durante ese período, habría asistido diariamente al centro especializado para utilizar una tecnología que, según se comentó en el programa, está generando interés entre celebridades internacionales. La terapia se realiza durante varias semanas consecutivas como parte de un proceso integral.

Susana Gimenez Captura: América TV La elección de esta clínica también estaría vinculada a la posibilidad de acceder a una alternativa distinta a las que suele utilizar en Argentina para tratar el dolor físico. Según el relato televisivo, este tipo de centros recibe a figuras de distintos países que buscan mejorar su bienestar. Luego de finalizar el tratamiento, la conductora reapareció en imágenes y videos donde se la vio con una nueva apariencia. Incluso fue fotografiada en traje de baño, lo que llamó la atención de quienes siguieron su regreso y destacaron su buen estado.