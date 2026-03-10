Moria Casán confirmó lo que todos pensaban: "La pareja se tomó una pausa" La conductora no dudó en dar detalles de la ruptura y analizó los elementos que llevaron al desgaste de la relación. + Seguir en







La conductora habló de su amistad con los protagonistas de la escandalosa separación. Redes sociales

Moria Casán volvió a opinar sobre la polémica separación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, y esta vez confirmó lo que todos sospechaban y ya era, prácticamente, un secreto a voces: "La pareja se tomó una pausa", aseguró.

La conductora de El Trece recordó que "Luciano Castro apareció acá el primer día" y que ella fue la primera persona con la que el actor habló en off sobre su infidelidad. "Cuando se mandó el moco de 'hola guapa' y se armó todo ese quilombo, estaban en Mar del Plata", siguió la mediática.

Según Casán, los actores entraron en una "debacle" que terminó con la ruptura: "Lamentablemente, la pareja se tomó una pausa; él se internó. Yo sabía todo eso, me pidió silencio, se respetó el silencio", explicó.

Aunque Castro le había prometido la primera nota tras el engaño y terminó hablando con A la tarde, en América, ella aseguró que respeta los tiempos de ambos. "No lo quiero presionar, tampoco es que soy tan amiga de ellos. Es una cosa maravillosa que se dio maravillosa, porque vinieron a verme con Siciliani. Armamos una amistad muy nueva", contó.