Moria Casán confirmó lo que todos pensaban: "La pareja se tomó una pausa"

Moria Casán volvió a opinar sobre la polémica separación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, y esta vez confirmó lo que todos sospechaban y ya era, prácticamente, un secreto a voces: "La pareja se tomó una pausa", aseguró.
La conductora no dudó en dar detalles de la ruptura y analizó los elementos que llevaron al desgaste de la relación.
Moria Casán volvió a opinar sobre la polémica separación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, y esta vez confirmó lo que todos sospechaban y ya era, prácticamente, un secreto a voces: "La pareja se tomó una pausa", aseguró.
La conductora de El Trece recordó que "Luciano Castro apareció acá el primer día" y que ella fue la primera persona con la que el actor habló en off sobre su infidelidad. "Cuando se mandó el moco de 'hola guapa' y se armó todo ese quilombo, estaban en Mar del Plata", siguió la mediática.
Según Casán, los actores entraron en una "debacle" que terminó con la ruptura: "Lamentablemente, la pareja se tomó una pausa; él se internó. Yo sabía todo eso, me pidió silencio, se respetó el silencio", explicó.
Aunque Castro le había prometido la primera nota tras el engaño y terminó hablando con A la tarde, en América, ella aseguró que respeta los tiempos de ambos. "No lo quiero presionar, tampoco es que soy tan amiga de ellos. Es una cosa maravillosa que se dio maravillosa, porque vinieron a verme con Siciliani. Armamos una amistad muy nueva", contó.
Luciano Castro recibió el alta médica tras una internación voluntaria de 18 días en un centro de salud mental, al que ingresó con una fuerte depresión. El actor continuará su recuperación con tratamiento ambulatorio y controles regulares. Actualmente se ocupa de su vida emocional, enfocándose en sus hijos menores, Esperanza y Fausto, que tuvo con Sabrina Rojas.