"Queremos estar con papá": el emotivo pedido de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, tras la revinculación

Las hijas de la empresaria y el futbolista, que volvió al país con la China Suárez, volvieron a verlo después de 5 meses.

Las menores pidieron a la justicia que garantice su vínculo paterno.

Las hijas de la empresaria Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi, volvieron a ver a su padre después de 140 días, y pidieron a la Justicia que el delantero del Galatasaray pueda quedarse unos días más en Argentina.

El reencuentro fue muy emotivo, con llantos por parte del jugador del club turco que se puso a llorar cuando vio a sus hijas y de parte de Francesca e Isabella Icardi que lo contuvieron con un gran abrazo.

El deportista arribó al país el lunes 10 de noviembre, y fue a buscar a las niñas al colegio lo que terminó con una etapa de lucha por la revinculación.

En este contexto, las menores hicieron un pedido directo y formal a la Justicia, a través de la Licenciada Matera, del Ministerio Público Tutelar, para extender el tiempo de visita con su papá, y lograron que les permitan permanecer con él el día 17 de noviembre.

Icardi acompañó a la Eugenia "China" Suárez a la Argentina para la presentación de su serie Hija del Fuego, y va a usar su estadía en Buenos Aires para pasar tiempo con sus hijas, a quienes no ve desde hace casi 5 meses.

