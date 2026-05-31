El sueño mundialista: cuánto aumentó la demanda para viajar a último momento al Mundial 2026

El debut de la Selección argentina será el próximo 16 de junio ante Argelia correspondiente al Grupo J. Entre entradas, vuelos, hospedajes, traslados internos y gastos diarios, el presupuesto puede variar de acuerdo a las combinaciones de búsquedas por separado o por agencias de turismo.

La demanda para ir a ver a la Selección a Estados Unidos aumentaron en el último mes.

Faltan menos de 15 días para el inicio del Mundial 2026 y los hinchas no quieren perderse este evento que promete romper récords históricos, no solo por la presencia de hinchas y cantidad de país que lo disputarán, sino también por el costo que tendrá cada uno de los aficionados que darán el presente.

La Copa del Mundo que organizarán de manera conjunta Estados Unidos, México y Canadá promete estadios llenos , cifras récord de audiencia y un despliegue sin precedentes. Pero también expone un fenómeno cada vez más marcado en el fútbol moderno: la dificultad económica para que el hincha común.

Algunos fueron precavidos de comenzar “un trabajo hormiga” para buscar los vuelos, hospedaje, entradas. Sin embargo, también están los que esperaron a último momento para tomar la decisión de viajar al norte del continente a alentar a la Selección argentina que será la defensora del título tras lo obtenido en Qatar 2022 y que, además, será la última competencia mundialista de Lionel Messi y Nicolás Otamendi con la Albiceleste.

Según distintos relevamientos de agencias y medios especializados, un argentino podría necesitar entre 7.000 y más de 15.000 dólares para seguir a la Argentina durante la fase inicial , mientras que acompañar al equipo hasta una hipotética final elevaría el costo total a cifras cercanas o incluso superiores a los u$s50.000.

De acuerdo a lo que reveló la FIFA, el interés mundial por la Copa Mundial alcanzó un récord durante la última fase de venta de boletos, tras recibir más de 500 millones de solicitudes de entradas en los primeros 33 días . La cifra, nunca antes vista para un evento deportivo, corresponde a la etapa de sorteo de selección aleatoria que se desarrolló entre el 11 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026.

Durante ese primer corte, la entidad máxima del fútbol mundial aseveró que recibió solicitudes de aficionados residentes en los 211 países. Al mismo tiempo, detalló que Estados Unidos, México y Canadá, países anfitriones, encabezan la lista de naciones con más solicitudes, seguidos por Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.

messi selección argentina

Entradas: precios históricos y polémica por la reventa

Uno de los principales factores que disparó las alarmas son los valores de las entradas. La FIFA comenzó a aplicar un sistema de precios dinámicos que modifica las tarifas según la demanda y disponibilidad, algo habitual en recitales y grandes espectáculos, pero inédito a esta escala en un Mundial.

Esto también generó una gran polémica ya que dos personas que compartan el mismo sector, podrían haber abonado dos precios diferentes. Además, se supo que para esta competencia los tickets cuestan más del doble que en el último torneo y cerca de cuatro veces más que en el Mundial anterior organizado por Estados Unidos, de acuerdo al análisis de The Economist.

Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó sobre los exuberantes montos y se mostró muy crítico por ello. “No estaba al tanto de ese importe. Me encantaría estar ahí, pero yo no pagaría eso, para ser sincero”, indicó.

Mundial 2026: crece el interés por alentar a la Selección a último momento

A diferencia de Qatar 2022, donde prácticamente todo se desarrolló dentro de una misma ciudad, este Mundial 2026 tendrá 16 sedes distribuidas en tres países y miles de kilómetros de distancia entre partidos.

Por lo que los argentinos tendrán que trasladarse desde Kansas City a Dallas, Miami, Los Ángeles o Nueva York dependiendo del avance del seleccionado. Aquellos que ya cuenten con las entradas aseguradas empezaron a buscar a último momento diferentes opciones y combinaciones para saber dónde hospedarse.

En esa línea, las búsquedas comenzaron a crecer. De acuerdo a lo relevado por la agencia de turismo Despegar se detectó un crecimiento de 38% para Miami, 34% para Dallas y 29% para Kansas City durante el último mes.

“De cara al inicio del Campeonato del Mundo, vemos un fuerte entusiasmo de los argentinos por acompañar a la Selección y vivir el torneo en destino. Más allá del partido, muchos viajeros están aprovechando esta oportunidad para combinar fútbol, vacaciones y experiencias en las ciudades sede, algo que se refleja en estadías más largas y en el interés por sumar actividades y otros destinos al itinerario”, explicó la gerente general de dicha agencia, Paula Cristi, en diálogo con C5N.

Al mismo tiempo, reconoció que “hoy la tecnología permite encontrar oportunidades incluso cerca de la fecha, con opciones más flexibles y personalizadas”. “Por eso vemos tanto a viajeros que organizaron todo con muchos meses de anticipación como a otros que todavía están definiendo su viaje ahora, aprovechando financiación, paquetes dinámicos y distintas alternativas para vivir el Campeonato del Mundo en persona”, indicó.

En ese sentido, la agencia de turismo detalló que hubo dos momentos en la demanda: el primero se dio una vez confirmadas las fechas y sedes de la primera ronda. “Ahí observamos un incremento del 50% en las búsquedas para viajar a Estados Unidos durante junio y un aumento del 33% para julio, en comparación con el mismo fin de semana del año pasado”, señaló Cristi.

Hinchas argentinos en la previa del partido con Chile AFP

Mientras que la segunda demanda se sintió en la previa al comienzo del torneo donde los viajeros están terminando de definir sus planes para acompañar a la Selección. “En ese contexto, los paquetes siguen siendo una de las opciones más elegidas porque permiten ahorrar hasta un 30% frente a la compra por separado. Además, actualmente somos la única agencia en Argentina que ofrece hasta 3 cuotas sin interés para viajes internacionales, tanto en pesos como en dólares, a través de Cuotas Despegar y con todos los medios de pago”, explicó la gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.

Paquetes turísticos: las ventas tuvieron demandas, pero no hubo buenas ventas

Otras de las opciones que tienen los hinchas para poder disfrutar de un Mundial y para alentar a la Selección son los paquetes armados que ofrecen las agencias de turismo con vuelos, estadías e incluso, y lo más importante, con entradas en diferentes fases.

Los más económicos, pensados para la fase de grupos, arrancan cerca de los u$s3.000 o u$s4.000 por persona y generalmente incluyen hotel, traslados, entradas y asistencia en destino. Sin embargo, las opciones más completas suben rápidamente, que pueden alcanzar hasta los casi u$s 10.000, dependiendo de la categoría hotelera, ubicación y cantidad de partidos incluidos.

Si bien estas opciones tuvieron algunas demandas, para algunas agencias argentinas no tuvo mayor recepción entre los argentinos. “El Mundial fue bastante decepcionante en algún punto por varios factores: Estados Unidos es, para el público argentino, bastante autogestión, pero que la complicación de obtener las entradas hace que tengan que moverse y ver por dónde lo pueden llegar a comprar. Otra es la distancia. A diferencia de Qatar, ahí ibas a un solo lugar y te movías, en cambio acá, hay que tomarse diferentes vuelos, combinar”, analizó la situación Lucas Chávez, gerente comercial de Sí, Viajo en diálogo con este mismo medio.

MESSI LIONEL MUNDIAL QATAR 2022

“Otro tema son los costos. La realidad que abusaron un poquito y creo que va a ser el mundial más caro de la historia, pero porque ya la FIFA arrancó con precios muy caros en las entradas”, indicó. Así mismo, reconoció que la alta demanda se generó en diciembre, pero en comparación al Mundial anterior las consultas no alcanzan ni el 50% de demanda.

De igual modo, mantiene la esperanza que a medida que la Selección vaya avanzando en las instancias comience a repuntar la venta. “Creo que va a despertar un poco más la demanda ya llegada a la fecha, o sea, va a haber gente que se va a querer sumar al ya alguna vez que juega a Argentina. Si le va bien el primer partido ahí habrá más volumen. Más para los 16avos que es en Miami también podría aumentar porque es un lugar más accesible”, explicó.

Mundial 2026: cuánto gasta un argentino en un viaje autogestionable

En contra punto de los que se decidieron a último momento están los hinchas que tienen más “experiencias” en viajes y saben cómo autogestionarse los viajes de competencias mundialistas.

Aunque Argentina disputaría la fase inicial en Estados Unidos, los desplazamientos internos seguirán siendo costosos: vuelos domésticos, hoteles en diferentes ciudades, alquileres temporarios, transporte urbano o vehículo particular y comidas.

De acuerdo a los diferentes relevamientos, la logística será mucho más compleja que en ediciones anteriores y que reservar con anticipación será clave para reducir gastos. “En Qatar, todos los estadios estaban en la misma ciudad, lo que redujo los gastos de transporte. Además, Qatar ofreció hospedajes oficiales a través de la FIFA (pabellones de hinchas, casas rodantes, contenedores), lo que mantuvo bajos los costos de alquiler. A diferencia de Estados Unidos que las distancias son más largas”, aseveró José Serio, un hincha que vivirá su quinta Copa del Mundo.

Selección argentina hinchas

Como la Selección jugará en dos sedes diferentes durante la primera instancia, José prefirió elegir una ciudad “intermedia” y, con su grupo de amigos, prefirieron viajar hasta los estadios alquilando un auto y una casa a 200 kilómetros para reducir gastos.

Según los cálculos, estima un presupuesto de u$s100 por día, que incluye 20 o 30 dólares por día por persona para el alquiler de la casa, u$s50 por día para comida más 20 dólares por día por persona para el alquiler del auto. Un viaje que se viene gestionando desde hace tiempo atrás.

“Es también ir rebuscándosela con el tiempo y tratar de ir cerrando cosas con anterioridad porque, por ejemplo, el auto la semana la pagué $700. Hoy ese auto vale 1500 si lo querés alquilar. Los precios después se inflan también con todos los motores de búsqueda”, aseveró en declaraciones con C5N.

Lo cierto es que la Selección argentina, actual campeona del mundo, contará con gran aliento del público argentino como lo viene sintiendo desde hacer años. Y no faltará el banderazo en las previas de los partidos. José, uno de los propulsores de la cuenta Hinchadas Argentinas, ya están gestionando la primera convocatoria para el 15 de junio antes del partido ante Argelia.

“EL BANDERAZO ES DEL PUEBLO. La hinchada argentina se une para defender lo que siempre fue nuestro: la fiesta de la gente, el aguante argentino y la pasión por la Selección. Sin marcas. Sin fines de lucro. Sin dueños. Un lugar público, gratuito y hecho por hinchas, para demostrarle al mundo quiénes somos cuando juega Argentina”, es la propuesta inicial. ¿Vos vas a dar el presente?